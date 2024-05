La riposte imprévisible de la Chine aux taxes européennes : Une catastrophe annoncée ?

La guerre des droits de douane entre l’Europe et la Chine s’intensifie.

Alors que l’Europe envisage d’augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, la Chine prépare une riposte potentiellement dévastatrice. Cette guerre économique pourrait bien affecter plus que le simple marché automobile.

Une enquête déterminante de la commission européenne

La date clé est le 5 juin 2024, jour où la Commission européenne révélera les résultats de son enquête sur la concurrence déloyale présumée des constructeurs chinois de voitures électriques. Ces véhicules bénéficieraient de subventions massives du gouvernement chinois, leur permettant d’être vendus à des prix défiant toute concurrence en Europe. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a commandé cette enquête pour protéger les constructeurs européens qui peinent à rivaliser avec les prix chinois.

Subventions et Concurrence Déloyale

Aspect Constructeurs Chinois Constructeurs Européens Subventions Gouvernementales Élevées Faibles à Modérées Prix de Vente Bas Élevés Part de Marché En Croissance En Déclin

Les Conséquences de l’Augmentation des Droits de Douane

Actuellement fixés à 15 %, les droits de douane sur les véhicules chinois pourraient augmenter de 10 à 20 % selon les conclusions de l’enquête. Cependant, certains experts estiment que cela ne suffira pas à rendre les véhicules européens compétitifs. Une étude récente suggère que les droits de douane devraient atteindre 50 % pour protéger efficacement le marché européen.

Augmentation Probable : 10 à 20 %

Augmentation Recommandée : 50 %

Répercussions sur le Marché Américain

En parallèle, l’administration Biden a drastiquement augmenté les droits de douane sur les véhicules électriques chinois à 100 %, une mesure de protectionnisme destinée à soutenir les constructeurs nationaux. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a averti que de telles mesures pourraient provoquer une bulle inflationniste sur les marchés « protégés ». Une situation similaire en Europe pourrait conduire à une augmentation générale des prix des véhicules.

La Réaction Chinoise

La Chine n’est pas restée passive face à ces menaces. Le Global Times rapporte que Pékin envisage d’augmenter ses droits de douane sur les véhicules européens de 15 % à 25 %. Cette mesure ciblerait principalement les berlines et SUV à moteur essence de grande cylindrée. Une telle riposte pourrait gravement affecter les constructeurs européens qui dépendent fortement du marché chinois.

Droits de Douane Chinois

Catégorie de Véhicule Droits Actuels Droits Prévus Berlines et SUV > 2500 cm3 15 % 25 %

Impact sur les Constructeurs Européens

L’annonce de cette possible augmentation a déjà eu des effets négatifs sur la bourse. Les actions de constructeurs allemands comme Mercedes-Benz et Volkswagen ont chuté, respectivement de 2,13 % et 1,5 %. Ces entreprises, souvent en partenariat avec des constructeurs chinois, exportent massivement vers la Chine. Une hausse des droits de douane pourrait donc sérieusement compromettre leurs ventes.

Mercedes-Benz : -2,13 %

Volkswagen : -1,5 %

Les Appels à la Prudence

Plusieurs dirigeants européens, dont Ola Källenius de Mercedes-Benz, ont plaidé pour une réduction des droits de douane plutôt qu’une augmentation, afin de maintenir des relations commerciales stables avec la Chine. La situation reste tendue, et l’issue de cette confrontation tarifaire pourrait redéfinir les échanges commerciaux entre l’Europe et la Chine.

Perspectives et Scénarios Futurs

Les prochaines semaines seront cruciales pour l’avenir des relations économiques entre l’Europe et la Chine. Une hausse des droits de douane des deux côtés pourrait entraîner une escalade des tensions commerciales, affectant non seulement le secteur automobile mais aussi d’autres industries.

Scénarios Possibles

Scénario Conséquences Augmentation des Droits de Douane Inflation, réduction des échanges commerciaux Maintien des Droits Actuels Pression continue sur les constructeurs européens Réduction des Droits de Douane Stabilisation des relations commerciales

Cet article explore les enjeux complexes des droits de douane entre l’Europe et la Chine, en mettant en lumière les répercussions possibles sur les constructeurs automobiles européens et les relations économiques internationales. Pour en savoir plus, restez informé des mises à jour sur cette situation critique.