La richesse d’Elon Musk grimpe à 13,4 milliards de dollars, le rendant plus riche que la Finlande

Shiseido Ombre à Paupières POP Powder Gel 2,4gr, teinte Kan-Kan Gold 13

Inspirées de l’art graphique japonais, ces ombres à paupières existent en 18 teintes lumineuses et audacieuses, aux 3 finis mat, irisé et pailleté pour embellir le regard et créer des looks sur-mesure.Sa texture ultra-sensorielle permet une application facile, non poudreuse et une super longue tenue.Sa formule riche en pigments, en perles et en actifs naturels (algues marines japonaises) habille le regard d’une couleur intense, homogène tout en prenant soin de la peau délicate des paupières.