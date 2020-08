La richesse augmente rapidement: Musk deviendra-t-il le plus riche des riches?

Alors que l’action Tesla monte en flèche, la valeur nette du fondateur Elon Musk dépasse la barre des 100 milliards de dollars. Cela pourrait devenir beaucoup plus important dans les prochaines années.

Elon Musk est désormais la quatrième personne la plus riche – et il est fort possible que le patron de Tesla soit bientôt le plus riche. L’agence de presse financière Bloomberg estime sa fortune à environ 101 milliards de dollars; le fondateur d’Amazon Jeff Bezos est actuellement au sommet par une marge nette avec plus de 200 milliards de dollars.

Tesla 1 880,60

Le fait que Musk puisse rattraper Bezos malgré le grand écart est dû au fait qu’il ne reçoit pas de salaire fixe, mais est payé en stock-options – et le prix des actions Tesla est carrément en train de monter en flèche. Le joueur de 49 ans est autorisé à acheter des actions Tesla sous certaines conditions pour 350 dollars pièce, soit nettement moins que le prix actuel d’environ 2150 dollars. Musk profite donc du rallye rapide de l’action Tesla, qui a coûté 424 dollars plus tôt cette année.

Les options d’achat d’actions sont une méthode de rémunération courante pour les gestionnaires et sont généralement liées à des critères de performance. C’est également le cas des options de Musk. La valeur marchande, le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation du pionnier de la voiture électrique doivent atteindre des niveaux convenus. En 2018, les actionnaires de Tesla ont octroyé à Musk un total d’environ 20 millions d’options, qu’il recevra en douze tranches en cas de succès. Chacun de ces packages comprend près de 1,7 million d’options. Musk a jusqu’en 2028 pour atteindre les objectifs de succès convenus.

Musk remplissait les conditions des deux premières tranches; elles sont arrivées à échéance en mai et début août. Ils valent actuellement 2,8 milliards de dollars chacun lorsque vous soustrayez le prix d’achat des actions. Musk n’a pas encore utilisé les options.

Les options deviennent plus précieuses

Le multimilliardaire n’est plus qu’à quelques semaines de se qualifier pour la troisième tranche. Pour ce faire, la valeur boursière de Tesla doit être supérieure à 200 milliards de dollars en moyenne pendant six mois – c’était le cas d’avril à août et Tesla devrait également réussir en septembre. La capitalisation boursière de Tesla est actuellement d’un peu plus de 400 milliards de dollars. Cela signifie: même une baisse de prix de 50% ne détruit pas les options d’achat d’actions.

Tesla atteindra probablement également les objectifs de profit convenus. Pour cela, le constructeur automobile doit gagner 4,5 milliards de dollars opérationnellement en douze mois. Tesla ne l’a raté que de peu en juin avec 4,4 milliards. Selon CNN, les analystes s’attendent à ce que Tesla gagne 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre en cours. Ce serait environ un tiers il y a plus d’un an et ferait passer le bénéfice de Tesla sur douze mois au-dessus de 4,5 milliards.

Les options de Musk ne signifient pas qu’il possède déjà les actions. Plus le prix augmente, plus ils deviennent précieux, car il peut acheter des papiers Tesla au prix convenu de 350 dollars. Pour mettre les choses en perspective: quand il a reçu la première tranche, un tel paquet valait environ 770 millions de dollars, selon CNN, le second déjà 2,1 milliards. Donc, si Musk deviendra la personne la plus riche, cela dépendra du prix qui continuera d’augmenter fortement – et de l’encaissement des options au bon moment.

En outre, chaque augmentation de prix rend également le bloc d’actions existant de Musk plus précieux. Le fondateur de Tesla détient 18% des actions de la société, qui valent actuellement environ 72 milliards de dollars. Il semble tout à fait possible que Tesla atteigne ce qui semblait il y a deux ans des objectifs finaux astronomiques, comme une capitalisation boursière de 650 milliards de dollars. La participation précédente de Musk à elle seule représenterait 117 milliards de dollars. Cependant, il n’est pas certain que Musk dépassera Bezos un jour. Après tout, sa fortune augmente également fortement compte tenu du rallye des actions d’Amazonie. Et contrairement à Musk, il n’a pas à atteindre d’objectifs de succès ambitieux.