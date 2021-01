La révolution IoT s’arrête: des produits qui promettent tout finissent par être abandonnés

En 2014, Kazuya a acheté un thermostat intelligent. Cet utilisateur de Forocoches a raconté son expérience quatre ans plus tard: l’appareil, appelé Green Momit, a arrêté de travailler: l’entreprise « a fermé et a cessé de payer ses fournisseurs », dit-il.

C’est l’un des nombreux exemples d’entreprises qui nous vendent un avenir dans lequel l’IoT améliorera nos vies et finira par le faire (plus ou moins) jusqu’à ce que ces entreprises disparaissent de la carte. Sans les plates-formes qui les soutiennent, ces produits connectés ne fonctionnent plus et ils laissent totalement «vendus» à ceux qui les ont achetés.

Le thermostat qui a bien fonctionné jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner

L’Internet des objets a fière allure en tant que concept. Des appareils toujours connectés au cloud et qui se nourrissent de certaines interactions pour nous faciliter la vie dans divers domaines.

L’Internet des objets dans sa version la plus tragique: le produit est toujours en vente même si le service n’est plus disponible.

De nombreuses entreprises ont rejoint la tendance et ont créé des appareils accrocheurs et prometteurs, mais la réalité de ces appareils elle n’est pas toujours aussi jolie qu’ils la peignent qui les créent.

Le cas de Green Momit que Kazuya a raconté dans son message est inquiétant: l’appareil n’était pas parfait mais ça a fonctionné assez bien. En 2017, cependant, il a dû le changer après une mise à jour qui posait des problèmes, même si à partir de ce moment les problèmes avec le thermostat étaient de plus en plus importants.

Et soudainement, l’utilisateur reçoit un e-mail des responsables du produit dans lequel ils lui indiquent comment la trajectoire du produit, bien qu’avec des jalons importants, a atteint un point où « sa viabilité à court terme est fortement compromise« .

Bienvenue sur l’Internet des objets cassés

Peu de temps après, Kazuya a constaté que l’investissement qu’il avait fait (il lui a coûté 200 euros lorsqu’il l’a acheté) ce n’était plus bon à rien: Je n’ai pas pu entrer le thermostat depuis l’application mobile ou depuis la page et rien. « Je cherche des informations à leur sujet et ni le courrier ni le téléphone ne fonctionnent. »

L’entreprise disparaît de la carte, laissant ses utilisateurs sans solutions. Et il y a un autre problème majeur ici: les produits Green Momit sont toujours disponibles et en vente sur des sites Web comme Amazon, et ils ne sont pas vraiment bon marché: les acheteurs potentiels auraient droit à un remboursement lorsqu’ils se rendraient compte qu’ils ne fonctionnent pas correctement, oui, mais le petit chaos est servi.

L’Internet des objets cassés

Le cas de Green Momit est l’un des derniers exemples d’un marché qui a souffert problèmes de « produits éphémères » depuis longtemps.

En 2016, ZDNet parlait déjà de produits abandonware. Nous avons parlé de certains comme ce séduisant Cone à son époque à 45secondes.fr: ce haut-parleur intelligent promettait de savoir ce que nous voulions entendre à tout moment, par exemple.

Ce produit a disparu un beau jour de la surface de la terre, tout comme Revolv, la société qui en fait, il a été acheté par Nest (qui à son tour avait été acheté par Google, quel gâchis).

Ce produit était comme une «pierre de Rosette» qui promettait de faire comprendre à tous nos produits domotiques quel que soit le protocole de connexion. C’était bien sur le papier, mais le produit n’était plus soutenu par les responsables. Un beau jour de mai 2016, ils ont décidé que ce qui a été donné est fini.

Comme ils l’ont souligné dans ComputerWorld, cet exemple et bien d’autres nous font penser à un Internet des objets qui est devenir un Internet des objets cassés (Internet des objets cassés). Les produits fonctionnent et un jour les plates-formes cloud qui les soutiennent disparaissent.

L’analogie avec les services web qui disparaissent soudainement est évidente: on parlait récemment de ces services Google qui ont disparu et qui nous manquent: les utilisateurs de Google Reader, par exemple, critiquent beaucoup la décision de Google, mais au moins ce produit était « gratuit » (faites attention aux citations). Dans le cas de ces produits IoT, les utilisateurs parient sur cette révolution en la payant. Les dégâts sont plus importants, surtout pour les poches des acheteurs.

Adieu les produits qui ont duré toute une vie

Des problèmes comme celui qui affecte Green Monit sont étranges, surtout quand pour beaucoup d’entre nous qui lisons ces lignes, il était normal que certains produits durent toute une vie. Mes parents avaient le même téléviseur pendant peut-être 30 ansEt je ne parle pas du lave-vaisselle dans cette maison, qui semble être immortel, comme le réfrigérateur.

Vive la cafetière chez mes parents.

Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Nous vivons à l’ère de l’obsolescence programmée et ceux d’entre vous qui sont plus jeunes vous avez probablement supposé qu’il était normal qu’un produit se gâte, qu’il n’y a aucun moyen de le réparer ou que le faire finit par être si coûteux et inconfortable qu’il vaut mieux acheter un nouveau produit.

Pour de nombreux fabricants – qui ne le diront jamais – il n’est pas possible de penser qu’un produit durera 30 ans. Parlons des voitures, qui sont de plus en plus des ordinateurs qu’autre chose (Il est rare qu’ils ne les appellent plus Smart Cars) et qu’ils ont un problème clair avec leurs mises à jour logicielles: non seulement pour corriger les vulnérabilités de sécurité potentielles et extrêmement dangereuses, mais pour maintenir le support produit tout au long de leur cycle de vie.

Cette réalité est présente dans de nombreux autres produits qui Ils sont vendus avec le suffixe « Intelligent » et auquel ils devraient peut-être ajouter le tag « (au moins, pendant un certain temps) », car alors les choses se passent comme celles des machines à café plus intelligentes, qui ont également souffert d’un problème de sécurité qui en a même fait des appareils pour extraire des crypto-monnaies.

Combien de temps faut-il payer à une entreprise qui fabrique une cafetière pour garder un œil sur ses mises à jour de sécurité? Deux ans? Cinq? Devinez depuis combien de temps la cafetière (idiote) est chez mes parents? Exact: une vie.

L’obsession de tout transformer en Smart nous pose ce problème de concept aussi bien pour nous que pour les utilisateurs et peut-être pour l’industrie elle-même: il était déjà difficile de maintenir un support technique pour les produits «mécaniques» et de garantir des cycles de vie particulièrement longs. Faites-le avec des produits de l’Internet des objets, qui devrait plutôt s’appeler l’Internet des objets jetables, c’est pratiquement impossible.

Faites attention à ce que vous achetez et à qui vous l’achetez

Les exemples sont nombreux. Dans Postscapes, ils ont un «répertoire des startups IoT qui ont échoué», et là, ils indiquent comment «les visions de l’IoT sont vastes, conduisant à excès sauvages d’attentes gonflées dans cette arrivée rapide d’un monde plus intelligent et interconnecté. »

La réalité, comme ils le soulignent, est beaucoup plus compliquée – cela a été démontré par des échecs notoires sur Kickstarter tels que Coolest Cooler – et plusieurs entreprises sont tombées au bord du chemin. Beaucoup d’entre eux sont inconnus et pris en charge uniquement par une petite niche d’utilisateurs: d’autres, comme Pebble ou Jawbone, des entreprises qui semblaient pouvoir atteindre le sommet et que malheureusement, pour une chose ou une autre, ils sont également restés sur la route et ont laissé leurs usagers pratiquement sans défense.

Le problème avec toutes ces plates-formes est que les produits n’ont souvent pas de sens en eux-mêmes: leur fonctionnalité est complétée par une application ou un service cloud qui nécessite un entretien constant. Sans ce service ou cette application, les produits finissent par perdre des avantages partiellement ou totalement sans que les utilisateurs ne puissent faire grand-chose pour l’éviter.

Donc, Faites attention à ce que vous achetez dans cette grande révolution IoT: les rêves d’aujourd’hui peuvent se transformer en cauchemars demain. Quel dommâge.