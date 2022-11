La Révolution française 101

L’histoire est parsemée d’histoires de révolution et de gens ripostant contre les riches et les puissants. Beaucoup de révolutions sont justes ; d’autres le sont moins. Une révolution qui est fréquemment mentionnée dans l’histoire, cependant, est la Révolution française. De 1789 à 1794, cette révolution de 5 ans a fait des ravages dans le pays. Le roi Louis XVI a décidé qu’il voulait plus d’argent et a décidé d’augmenter les impôts sans rien rendre au peuple.

Photo : Constant Loubier/Unsplash

Naturellement, cela ne s’est pas très bien passé et le peuple français a commencé à protester fortement contre cette décision. Une foule à Paris s’est levée et, affamée par de mauvaises récoltes et mécontente des mauvaises conditions de vie, a pris d’assaut la forteresse de la Bastille.

En octobre 1789, le roi Louis et sa famille furent donc transférés de Versailles à Paris. En 1791, ils tentèrent d’échapper à la foule mais elle fut plutôt arrêtée et forcée de former un nouveau gouvernement. Un nouveau corps législatif a été mis en place qui annulerait le roi et au début des années 1790, la République française a été formée en tant que pays.

Le roi Louis a été contraint d’être jugé et la révolution est rapidement devenue violente. Il a été amené à faire face à l’exécution publique le 21 janvier 1793, et beaucoup d’autres de ceux qui s’étaient ligués avec le roi ont subi le même sort d’exécution.

Photo : Alexandre Brondino/Unsplash

La Révolution française a peut-être été vicieuse, mais c’était une révolution qui a déclenché une série de révolutions à travers le monde. En effet, diverses parties de l’Amérique du Nord et de l’Europe ont commencé à pousser plus loin leurs idéaux républicains, et il n’a pas fallu longtemps pour que les monarchies du monde entier commencent à tomber.

Alors qu’à ce jour, certaines existent encore, les monarchies – au moins dans la quantité trouvée avant la Révolution française – sont devenues une chose du passé. Bien que cela ait eu des conséquences négatives telles que la création d’un système de classes à travers l’Europe, ainsi que la montée du nationalisme, il est juste de dire que, bien que sanglante, la Révolution française aurait pu changer le monde pour le mieux.