La “ révolution des petites entreprises ” avec Ty Pennington montre des sauvetages dans la vie réelle pendant COVID-19

Alors que la série Hulu Révolution des petites entreprises a aidé un grand nombre de petites entreprises à augmenter et à augmenter leurs ventes dans le passé, les hôtes Ty Pennington et Amanda Brinkman ont fait face à une pandémie ainsi qu’aux défis habituels de la saison 5.

La saison 5 se déroule à Fredonia, New York, où sept entreprises ont été choisies pour faire peau neuve. Les entreprises comprenaient une boulangerie, une pizzeria, un salon de coiffure et un terrain de golf. Pennington a déclaré à Showbiz 45Secondes.fr que la saison avait commencé avant la pandémie. Cependant, l’équipe a dû modifier rapidement les plans pour chaque petite entreprise alors que la pandémie remodelait l’économie.

«La saison a donc commencé comme toutes les autres», a-t-il déclaré. «Nous avons rencontré les entreprises, nous avons rencontré les propriétaires. Nous sommes tombés amoureux du charme de la ville, mais surtout, nous avons vu quelles étaient les luttes avec les entreprises dans un environnement régulier.

«Et puis, bien sûr, nous avons une grande fête sur la place de la ville pour annoncer qui étaient les entreprises que nous aidons», a ajouté Pennington. «C’était juste une grande fête. Et puis la pandémie a frappé et [it] C’était comme, wow, comment pouvons-nous non seulement filmer cela, mais nous devons être vraiment créatifs. Pennington a déclaré que l’équipe devait rapidement passer à l’utilisation de la communication virtuelle et de la distanciation sociale. Mais ils ont quand même obtenu le résultat souhaité.

La “ révolution des petites entreprises ” s’est déplacée avec la pandémie

Révolution des petites entreprises La saison 5 est devenue un exemple d’art imitant la vie. L’équipe a été confrontée aux mêmes défis auxquels de nombreuses petites entreprises sont confrontées pendant la pandémie. Par exemple, Brinkman a révélé que le plan initial d’une pizzeria devait être repensé une fois la pandémie frappée.

“C’est intéressant, certaines des choses qui n’apparaissent pas à la caméra, nous travaillions avec, par exemple, une pizzeria”, a déclaré Brinkman. «Au tout début, nous allions travailler avec eux sur la façon d’attirer plus de personnes dans son espace. Par exemple, comment pouvons-nous élargir sa capacité? »

«Ensuite, COVID a répondu à cette question très rapidement pour nous», a-t-elle poursuivi. «Il a fini par être l’une des entreprises qui a connu le plus de succès cette année parce que son modèle commercial était déjà mis en place pour être la livraison et la réalisation.»

Soutenir les petites entreprises est plus important que jamais en cette période des fêtes, déclare Ty Pennington

Les histoires et la composante humaine d’une petite entreprise sont également captivantes. «Il y a certainement quelques histoires qui vous touchent vraiment le cœur», a déclaré Penningon à propos de son expérience de travail sur la série. Il se souvient d’un propriétaire de magasin de jardinage nommé Mike qui dirigeait son entreprise pour améliorer la vie de sa famille. «À quel point il a travaillé dur pour améliorer la vie de ses enfants, cela vous fera pleurer, sans aucun doute», a-t-il déclaré.

“Le voir non seulement trouver de l’espoir pendant cette pandémie, mais aussi être en mesure de lui montrer la voie et il y a une issue”, a ajouté Pennington. «Vous avez juste besoin d’un système de soutien. Vous devez connaître les faits et continuer à croire en ce que vous faites.

Pennington et Brinkman espèrent que tous les acheteurs envisagent une petite entreprise pour les achats de vacances cette année. «Regardons les choses en face, pour les petites entreprises, ce dont elles ont besoin pendant la période des fêtes, c’est de les maintenir à flot toute l’année», a déclaré Pennington. «C’est donc le moment de vraiment magasiner localement pour aider votre mère et votre papa et vous assurer de dépenser dans les petites entreprises de votre communauté et de votre rue principale.»

«Vous pouvez également vous rendre sur smallbusinessrevolution.org et vous inscrire pour gagner une carte-cadeau qui peut être utilisée dans n’importe quelle petite entreprise de votre communauté, dans le quartier», a-t-il ajouté. «C’est donc la saison des dons, et personne n’en a plus besoin que les petites entreprises américaines.»

Révolution des petites entreprises La saison 5 est disponible sur Hulu.