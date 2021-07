La révision de l’édition numérique PS5 perd 300 grammes, révise la vis de base

L’édition numérique ultra-rare de la PlayStation 5 a été au régime, selon des documents découverts au Japon. Sony a soumis des documents pour un nouveau modèle (CFI-1100B) qui, selon le manuel, pèse 300 grammes de moins que son prédécesseur et possède une vis de base légèrement plus maniable. On ne sait pas s’il y a d’autres changements évidents à ce stade, mais attendez-vous à ce que la console soit identique de l’extérieur.

Le détenteur de la plate-forme révise fréquemment son processus de fabrication au cours de la génération, afin de réduire les coûts et de maximiser l’efficacité. Nous savons déjà qu’il travaille avec le mastodonte de la fabrication taïwanaise TSMC sur une « nouvelle puce 6 nm semi-personnalisée » pour le système à partir de 2022, qui, espère-t-il, l’aidera à prendre le dessus. Stock PS5 questions. Cette révision n’est probablement pas cela, bien que quelque chose ait clairement changé pour réduire le poids.

En ce qui concerne la vis, beaucoup ont trouvé la fixation de la base un peu délicate au lancement, cela semble donc changer la pièce d’assemblage en une vis à oreilles qui devrait être plus facile à manipuler. Nous nous attendons à ce que cette unité finisse par faire son chemin vers l’Ouest, bien que ce ne soit probablement pas quelque chose que Sony publiera : c’est vraiment un raffinement du système qui existe déjà plutôt qu’une refonte à grande échelle. Des choses intéressantes, cependant.