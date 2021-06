La révélation de « Elden Ring » pourrait avoir lieu au Summer Game Fest

Après la révélation de leur premier teaser en 2019, il y a eu quelques indices sur la possible révélation officielle de « Elden Ring », qui pourrait arriver plus tôt que prévu. Après une série de rumeurs et de rapports qui indiquent la présentation officielle du jeu au Summer Game Fest, tout semble indiquer que cela pourrait être une réalité.

Il semble que Geoff Keighley, producteur et animateur de Summer Game Fest, ait récemment reconnu avec désinvolture que « Elden Ring » pourrait faire une apparition à l’événement, qui se prépare à avoir lieu la semaine prochaine.

La nouvelle de la révélation tant attendue d’Elden Ring vient du journaliste de jeux vidéo Jeff Grubb, qui, lors d’une récente émission sur Twitch, a été interrogé sur le rôle titre de FromSoftware dans l’événement, notant simplement que « Keighley l’a », une indication que le présentateur serait auront l’occasion de le présenter au Summer Game Fest, un événement prévu le 10 juin.

Compte tenu de la réaction des adeptes de la transmission, des spéculations s’élèveraient pour savoir si Keighley dispose ou non d’informations officielles sur « Elden Ring », puisque le présentateur a publié sur ses réseaux sociaux dans lequel un panda tente de s’échapper d’un berceau, avec la légende » Je vais m’échapper! ». Se pourrait-il que vous ayez vraiment des informations à ce sujet ?

Depuis la présentation du premier teaser de « Elden Ring » aux Game Awards 2019, aucun grand détail n’a été offert sur le projet, si ce n’est qu’il est réalisé par Hidetaka Miyazaky, responsable de la saga « Dark Souls », « Bloodborne » et « Sekiro : les Ombres meurent deux fois ». Aussi, le jeu a été très attendu par la participation de George RR Martin, qui a créé son histoire.