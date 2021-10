« La revanche des Juanas » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La fin de la première saison de « La revanche des Juanas« Laissé la voie préparée pour un deuxième volet de la série mexicaine Netflix, mais jusqu’à présent, le géant du streaming n’a pas confirmé un nouveau lot d’épisodes de la nouvelle adaptation de la telenovela colombienne » Las Juanas « , écrit par Bernardo Romero Pereiro en 1997 .

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de la plateforme, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement et l’annulation d’une série.

Compte tenu des déclarations de Jimena Romero, qui est à l’origine du projet avec Juana Arias, Sofía Engberg, Oka Giner, Renata Notni et Zuria Vega, il est probable que «La revanche des JuanasObtenez une nouvelle saison.

« J’ai pensé à chaque histoire séparément. Nous voulions presque un pour pouvoir faire une série de chacun d’eux. Chacun vit vraiment son histoire, mais ils se rejoignent par instants. Nous racontons cinq histoires de cinq femmes qui vivent leurs propres drames, ont leurs secrets et font face au même type de conflit de différentes manières », a-t-elle expliqué à Glamour Mexico.

Valentina découvre que Federico est son frère et Bautista tente de la rassurer (Photo : La Venganza de las Juanas / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « LA VENGANZA DE LAS JUANAS » ?

A la fin de la première saison de « La revanche des Juanas», Les Juanas se retrouvent et préparent tout pour arrêter leur grand-père. Bien que Rogelio essaie d’éliminer les preuves contre lui, il est arrêté et enfermé dans une cellule. Après avoir découvert qu’il est le fils de Rogelio et que sa mère est aussi sa victime, Victor décide de se venger du patriarche Marroquín. Le fils non reconnu de Rogelio lui donne la même fin qu’il a donnée à sa femme et à son fils : un faux suicide.

De plus, il est révélé que Federico n’est pas le fils de Simón mais d’Ignacio. Alors que les cinq sœurs célèbrent avec leurs proches, une mystérieuse femme avec la marque caractéristique des Juanas apparaît, assemblant un puzzle. S’agit-il d’une autre sœur ?

Cela signifie-t-il que Juanas a plus de sœurs ou de parents avec la même tache de naissance ? Est-ce quelque chose dont Manuela, Valentina, Caridad, Bautista et Matilde devront s’inquiéter dans une deuxième saison de « La Venganza de las Juanas » ? Victor reviendra-t-il chercher sa famille ? Que vont devenir Valentina et Federico ? Ils ne sont pas demi-frères et sœurs, mais ils font toujours partie de la famille. Ou qu’Ignacio n’a pas non plus la marque est le signe d’un autre secret ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « LA VENGANZA DE LAS JUANAS »

La deuxième saison de « La revanche des Juanas« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de « La Venganza de las Juanas », série mexicaine Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA VENGANZA DE LAS JUANAS » 2

Jusqu’au moment, Netflix On n’a pas annoncé quels acteurs rejoindront le casting dans le deuxième volet, mais ce sont les interprètes qui pourraient revenir.

Zuria Vega dans le rôle de Juana Manuela

Renata Notni dans le rôle de Juana Valentina

Oka Giner dans le rôle de Juana Caridad

Sofia Engberg dans le rôle de Juana Bautista

Juanita Arias dans le rôle de Juana Matilde

Carlos Athié dans le rôle de Jordi

Pablo Astiazaran dans le rôle de Camilo

Iván Amozurrutia dans le rôle de Federico Marroquín

Jorge Antonio Guerrero dans le rôle de Lorenzo

Verónica Merchant en tant que Susana

Ana Ludyvina Velarde

Mauricio Isaac dans le rôle de Victor

Ricky del Real comme Daniel Roldán / Dominga

Francisco Denis dans le rôle d’Ignacio

Rogelio Marroquín n’apparaîtra pas dans la deuxième saison de « La Venganza de las Juanas » (Photo: Netflix)

QUAND SORTIR LA SAISON 2 DE « LA VENGANZA DE LAS JUANAS » ?

La deuxième saison de « La revanche des Juanas« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming d’ici la fin de 2022.