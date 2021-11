La revanche de Netflix : ils vont faire une série comique sur leur pire rival

in

La vengeance est un plat qui se sert froid et en Netflix ils l’ont très clairement. 20 ans après avoir été humiliés par l’une des sociétés les plus importantes de l’industrie cinématographique (au moins en termes de distribution), ils vont faire une série au format comédie pour se moquer d’eux. La production sera la vedette Parc Randall, qui a été vu récemment dans WandaVision.

Netflix a approuvé la production de Superproduction, une comédie en dix épisodes centrée sur l’une des entreprises qui les a maltraités au début. La légende raconte que les créateurs de la plateforme ont voulu vendre le projet à l’entreprise en 2000 pour environ 50 millions de dollars mais ont été rejetés. Aujourd’hui, le magasin vidéo le plus célèbre de l’histoire a une seule succursale qui fonctionne comme un musée et Netflix il est évalué à 300 milliards de dollars.

La comédie sera commandée par Vanessa Ramos, qui l’a créé à l’origine pour CNB. La showrunner a de l’expérience dans des fictions comme Brooklyn neuf-neuf et travaillera aux côtés David caspe et Jackie Clarke. La décision d’avoir Parc Randall car le protagoniste était l’un de ceux qui ont aidé à convaincre les gestionnaires de Netflix pour acheter le produit.

Superproduction Il se concentrera sur le dernier vidéoclub de la marque (qui a officiellement cessé ses activités en 2014). Il a été défini comme une comédie chorale qui montrera l’environnement de travail et les différents employés de l’entreprise. Netflix a également acquis les droits d’image et de marque de la société, ils pourront donc utiliser à la fois le nom officiel et les costumes de cette fiction.

Netflix et un record en bourse

Au cours des dix dernières années, Netflix elle a tout fait pour s’imposer comme l’offre principale en matière de réflexion sur les contenus en ligne. Les Diffusion Elle a aujourd’hui de nombreux concurrents mais l’entreprise créée par Hastings de roseau pas encore vaciller. En fait, il a été confirmé il y a deux jours qu’il avait atteint une marque en bourse que seulement Disney avait réalisé : il était évalué à 300 milliards de dollars et a déplacé l’entreprise de Mickey la souris comme le plus cher du monde.

