La réunion surprise des enfants de karaté dans la saison 3 de Cobra Kai n’a presque pas eu lieu

[L’articlesuivantcontientdesspoilerssurungrandcaméesurprenantdans[ThefollowingarticlecontainsspoilersaboutonebigsurprisingcameoinCobra Kai Saison 3. Ne continuez que si vous avez regardé ses dix épisodes de façon excessive.}

En 1984, Elisabeth Shue jouait le personnage crucial d’Ali Mills, dans Les enfants de karaté, qui a mis en mouvement de nombreux événements du film et a été le principal catalyseur de la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Depuis Cobra Kai a commencé en 2018, les fans étaient impatients de voir le personnage bien-aimé faire un retour et ont été ravis par l’épisode final de la saison 2 qui a confirmé son retour. Mais la vérité est que Shue n’a pas confirmé son retour dans les showrunners même lorsque la production de la saison 3 était en cours et qu’ils devaient construire un scénario alternatif (mais assez convaincant) au cas où.

Rappelez-vous comment la saison 2 de Cobra Kai terminé? Nous avons vu un Johnny en colère et dérangé jeter son téléphone portable dans les vagues, n’ayant aucune idée qu’Ali (qui est maintenant le Dr Ali Mills Schwarber) avait lu son message sur Facebook et lui avait envoyé une demande d’amitié. Tout au long de la première et de la deuxième saison de l’émission, Ali avait été mentionné par Johnny qui se rappelait comment Daniel « avait volé » la seule bonne chose de sa vie et comment elle était maintenant chirurgienne pédiatrique à Denver mariée à un médecin.

Tout ce discours d’Ali, combiné à la révélation inattendue de la finale de la saison 2, était un signe certain que Elisabeth Shue allait faire ses débuts dans la série Netflix. Mais la vraie torsion est que l’actrice n’a pas été sollicitée pour reprendre son personnage populaire de Karate Kid même après la production de la saison 3 de Cobra Kai avait commencé car elle travaillait selon un calendrier serré.

Ralph Macchio a récemment partagé dans une interview que si l’ajout de Shue à la série était en préparation, « mais les t ont été croisés et les i ont été pointés peu de temps avant son arrivée, donc c’était pendant la saison. »

« Il y avait toujours un plan de secours et une fin de secours. Il y avait une date difficile où ils avaient besoin de cette décision et c’était juste jusqu’à l’heure qui sonnait 12. Mais c’était un grand soulagement et nous sommes arrivés à tout le tango. à nouveau ensemble et, comme je l’ai dit, il y a une connexion plus grande que nous avec ce casting. «

Mais les showrunners avaient toujours un plan de secours au cas où l’indisponibilité de Shue rendrait son ajout à l’histoire impossible. L’histoire alternative aurait été que ce n’était pas Ali mais son mari qui avait envoyé à Johnny la demande d’ami et avait été celui qui avait répondu à ses messages. « C’était le repli, le » comment allons-nous nous passer l’aspirateur hors de la pièce « de ce que nous avons écrit », a déclaré Macchio lors d’une récente table ronde médiatique pour la série.

Heureusement, le scénario alternatif n’était pas nécessaire car Elizabeth Shue est finalement revenue sous le nom d’Ali et a de nouveau rencontré Daniel et Johnny dans les épisodes 9 et 10 de la saison 3. Shue et les créateurs de la série – Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg – n’ont pas Je ne veux pas que le retour d’Ali soit un simple service de fans – comme Zabka l’a expliqué, ils s’attendaient à ce que son retour joue un rôle important dans l’histoire qui était déjà en place.

«Elle a abordé les choses comme nous l’avons fait au tout début, où elle est très protectrice du personnage et voulait être représentée correctement et pour qu’elle ne soit pas simplement jetée dans la série pour le simple plaisir de dire: ‘Voilà Ali’, mais qu’elle a une bonne histoire. Toutes ces choses se sont alignées et c’était génial de travailler avec elle. C’était comme au bon vieux temps. «

Ali revient dans l’épisode 9, « Feel the Night » dans sa maison d’enfance pour les vacances et nous apprenons qu’elle a deux enfants mais qu’elle s’est récemment séparée de son mari, Greg. Elle rencontre Johnny qui a récemment donné une seconde chance à sa relation avec Carmen. Pendant le déjeuner, les deux se souviennent du bon vieux temps et Johnny s’excuse de ne pas la traiter correctement lorsqu’ils étaient en couple. Ils passent la journée au Golf N ‘Stuff, se rapprochant régulièrement et finissent presque par s’embrasser avant qu’un SMS de la mère d’Ali, lui rappelant une fête de Noël à laquelle elle est censée assister, rompt le moment.

L’épisode 10, «19 décembre», fait boucler la boucle du train de la nostalgie alors qu’Ali rencontre Daniel («avec un L») et sa femme, Amanda à la fête. Elle parvient à réaliser ce que les fans de Daniel et Johnny ont rarement l’occasion de voir – pour que les rivaux se parlent à l’amiable sans que tout cela se termine par un combat majeur. Ils dînent en se remémorant le bon vieux temps et nous apprenons aussi pourquoi Daniel et Ali ont vraiment rompu à l’époque.

Alors que la présence d’Ali n’était qu’un caméo, elle offre une alternative au débat vieux de plusieurs années sur qui était réellement l’intimidateur entre Daniel et Johnny. Comme le dit Ali, il n’y a pas seulement deux mais trois côtés à l’histoire et le troisième est la vérité que Daniel et Johnny ont de bonnes et de mauvaises qualités. La raison de la friction continue entre les deux, comme l’explique Ali, est qu’ils sont «plus semblables que vous ne voulez l’admettre» et lorsqu’ils se voient reflétés dans l’autre, au lieu de l’accepter comme quelque chose, l’autre est aussi coupable. de, ils deviennent défensifs. Des deux, personne n’est complètement mauvais ou tout simplement bon – ils sont tous les deux des personnages grisés.

Pour ceux qui cherchaient une voie médiane entre les théories « Daniel / Johnny est le vrai tyran », cela constitue une réponse satisfaisante, suivie du moment le plus doux de la saison, qui est également le favori personnel de FYI Macchio.

«Elle a eu un moment où je reviens et je veux m’excuser il y a des années et elle me coupe la parole. Quand je me retourne pour partir, c’est un moment si authentique sur son visage et ils ont mis la musique de la petite histoire d’amour de Karate Kid sous elle, et c’était vraiment un moment « awww » pour moi. Cela a en quelque sorte lié les choses. Je ne le savais pas quand nous l’avons tourné parce que je pars et c’était moi qui me détournais, et tu restes juste sur elle pour ça moment et il y avait toute une histoire dans ses yeux là-bas que je pensais vraiment capturé le cœur de cette douce petite romance adolescente d’il y a 36 ans. «

Oh, c’est vrai! Nous mentirions si nous ne voulions pas que Daniel et Ali se remettent ensemble – oui, oui, nous savons qu’il y a une Amanda maintenant, mais cette dernière scène entre les deux cœurs bien décidés bat à nouveau. Les citations ci-dessus nous parviennent via Collider.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid