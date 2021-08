La réunion Jungle Cruise 2 a lieu ce week-end, ironise The Rock

Pour tous ceux qui ont réussi à ne pas voir l’une des nombreuses promotions de Dwayne Johnson sur les réseaux sociaux pendant Croisière dans la jungle, le dernier film basé sur un manège Disney est arrivé dans les cinémas ce week-end et a instantanément pris d’assaut le sommet du box-office avec un solide 90 millions de dollars plus un brut mondial tout au long du week-end. Johnson s’est immédiatement rendu sur son compte Instagram pour faire l’éloge du film et encourager encore plus de gens à le voir. Il a également confirmé fermement qu’il n’y avait pas seulement des pourparlers pour une suite, mais qu’il avait une réunion avec les pouvoirs en place ce week-end pour discuter des futures aventures de son personnage.

Croisière dans la jungle a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, avec une moyenne d’environ 63% sur Rotten Tomatoes, mais les scores d’audience racontaient une histoire complètement différente, avec une moyenne de 93% et donnant à Johnson l’un de ses films les mieux notés par l’audience. Cela aidera sans aucun doute l’argument en faveur d’une suite, et Dwayne Johnson a répondu à un commentaire sur Twitter lorsqu’il a mentionné que les discussions pour le suivi sont imminentes.

Our family watched #JungleCruise and loved it! The chemistry between @TheRock and Emily Blunt was perfect. There has to be a sequel! — Dale Arnold (@DaleEArnold) August 1, 2021

« Merci, mon pote! Heureux que vous ayez aimé #JungleCruise et que nous ayons une réunion de suite le week-end prochain », a rapidement répondu Johnson.

Jungle Cruise est décrit par Disney comme : « Inspiré du célèbre manège du parc à thème Disneyland, Disney’s Jungle Cruise est une aventure à sensations fortes et excitante sur l’Amazone avec le skipper fou Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily vient de Londres, l’Angleterre jusqu’à la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval sur La Quila, son bateau délabré mais charmant.

Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien doté de capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus élevés pour Lily et Frank et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu. »

Avec le pirates des Caraïbes un film au cœur l’eau agitée, Disney recherche clairement une autre franchise pour reprendre le créneau d’action et d’aventure dans lequel elle se trouvait. Jungle Cruise semble certainement tomber dans cette catégorie, et il est probable que Disney va le traire pour tout ce qu’il vaut le plus rapidement possible. Johnson n’étant apparemment jamais à plus de quelques mois de la sortie d’un autre succès infaillible, la seule vraie question est de savoir où il va trouver le temps de l’intégrer à son emploi du temps. Avec son film DC Adam noir venant de terminer l’emballage, Avis rouge en route vers Netflix en novembre et un certain nombre d’autres projets déjà en préparation, y compris un retour supposé à WWE Smackdown pour une performance anniversaire, les fans de l’acteur ne seront certainement pas en reste de la bonté de Johnson dans un avenir prévisible.