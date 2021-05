La réunion des «  amis  » a mis à jour le générique d’ouverture – et c’est parfait

Personne ne nous a dit que ça allait être comme ça!

C’est-à-dire le générique d’ouverture de la réunion « Friends », qui est tombé sur HBO Max à 3 heures du matin HE jeudi, gardant les fans fidèles en quelques heures très petites.

Et l’une des premières choses que tout le monde a remarquées à propos de la réunion était la suivante: la scène du générique d’ouverture était à la fois toute nouvelle et totalement familière!

Un fan l’a posté sur Twitter:

Les premières secondes étaient en fait la séquence d’ouverture originale: le gang (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matthew Perry) s’est réuni autour du canapé Central Perk, lui-même devant la fontaine.

Mais brusquement, les choses ont coupé aux acteurs, qui ont maintenant 27 ans de plus que lorsqu’ils ont commencé, dans les plans de la réunion: se mettre à l’aise dans des fauteuils inclinables, rire les uns des autres, gesticuler follement, prendre des selfies en groupe et rire beaucoup. Et la version originale et cette version mise à jour se terminent avec la fin de la première saison: le gang fléchit ses muscles, trempé dans la fontaine, et assis dans le canapé, regardant les eaux dansantes.

En plus de tout cela, la chanson «Je serai là pour toi» des Rembrandt, la chanson qui a fourni le thème des 10 saisons complètes de la sitcom bien-aimée, était également de retour. C’est un montage joyeux, plein d’entrain et au rythme rapide qui nous rappelle encore une fois à quel point le spectacle pourrait être amusant.

Pourtant, sachant que 27 ans se sont écoulés depuis que cette séquence d’ouverture a été diffusée pour la première fois, puis en voyant les acteurs d’âge moyen se rassembler à nouveau, des lignes comme « Personne ne vous a dit que la vie allait être comme ça » prennent une nouvelle résonance. La bonne nouvelle: faites donc des répliques comme « Je serai là pour vous », ce que le casting a clairement été au fil des ans.

Créer la séquence d’ouverture en 1994 était en quelque sorte un ad-lib, comme Kelsey Miller l’a écrit dans son livre sur la série, « Je serai là pour vous: celui sur les ‘amis' », qui est sorti en 2018 et était extrait dans Refinery29. Le plan original de tourner le casting sur un toit avec une toile de fond qui était à Los Angeles mais qui pouvait passer pour New York, a dû être abandonné car il faisait froid et venteux.

Toujours « Amis » après toutes ces années. Terence Patrick / HBO Max

Cependant, le Warner Bros. Ranch à Burbank avait un petit parc au milieu du terrain avec une fontaine construite dans les années 1930. Il a fallu des heures pour tourner, à la fin de laquelle tout le monde était mouillé et gelé (« Tout le monde avait des doigts élagués », a déclaré LeBlanc dans le livre) mais tout le monde était prêt à sauter dans la fontaine de toute façon. Cela s’est transformé en une expérience de liaison, et ces éclats de rire rapides à la fin de la séquence étaient authentiques.

« Vous avez six personnes dans une fontaine à quatre heures du matin qui sont sur le point de se lancer dans un voyage », a déclaré Perry dans le livre de la presse au cours de la dernière saison. « Et ils ont juste non idée de ce qui leur est réservé – à part ça va être amusant, et peut être ça va marcher. »

Peut-être, en effet.