La réunion des acteurs de Napoleon Dynamite a lieu la semaine prochaine

Le casting de la comédie à succès de 2004 Napoléon Dynamite se réunissent pour une réunion virtuelle au profit de The Hunger Project. Les principaux membres de la distribution principale, notamment Jon Heder (Napoleon Dynamite), Efren Ramirez (Pedro Sánchez), Jon Gries (Oncle Rico), Tina Majorino (Deborah « Deb » Bradshaw), Haylie Duff (Summer Wheatley) et, Shondrella Avery (LaFawnduh) Lucas) sera rejoint par plusieurs autres membres de la distribution surprise pour l’émission, intitulée Cyber ​​Dynamite, qui doit faire ses débuts le 4 décembre sur YouTube. Le casting reviendra sur la comédie emblématique et discutera même de l’endroit où leurs personnages pourraient être aujourd’hui.

L’émission spéciale sera libre de visionner via YouTube, avec des dons demandés qui iront à aider The Hunger Project, une organisation caritative à but non lucratif vouée à la fin durable de la faim dans le monde, qui met en œuvre des programmes visant à mobiliser les communautés rurales de base pour parvenir à des progrès en matière de santé, d’éducation et de nutrition. Les fans peuvent également participer à un tirage au sort, chaque entrée de 75 € étant prise en compte pour des prix, notamment une leçon d’acteur de 20 minutes avec Ramirez, un portrait personnalisé dessiné à la main par Heder et un football Wilson NGL autographié par Oncle Rico, gracieuseté de Gries. Sucré!

Sorti en 2004, Napoléon Dynamite suit le titulaire Napoléon, un adolescent socialement maladroit vivant avec sa grand-mère et son frère aîné à Preston, Idaho, qui se retrouve pris dans les mésaventures de sa famille dysfonctionnelle tout en essayant d’aider un ami à remporter la présidence de classe. Écrit par Jared et Jerusha Hess et réalisé par Jared Hess, le film est bien plus que cette simple intrigue et a été félicité pour s’être détourné des tropes habituels des films du lycée pour créer quelque chose d’uniquement drôle et sans fin.

Napoléon Dynamite a depuis recueilli un culte passionné, beaucoup se demandant si nous aurons un jour le plaisir de se prélasser à nouveau en compagnie de Napoléon (ainsi que ses compétences de nunchuck, ses compétences de chasse à l’arc et ses compétences en piratage informatique) dans une suite. Abordant les rumeurs d’un éventuel suivi, Heder a récemment révélé que c’était quelque chose dont lui et le scénariste-réalisateur Jared Hess avaient discuté, et même s’il adorerait le faire, la décision revient finalement à Hess. « Je reviendrais si Jared décidait, » Hé, allons-y, et voyons si nous pouvons réaliser la magie « , a déclaré Heder plus tôt cette année. « Nous y avons réfléchi. Nous jouons toujours avec l’idée. Je sais que j’ai parlé un peu avec Jared, et c’est son bébé, alors je suis juste comme, ‘Vous appuyez sur la gâchette à ce sujet.’ «

Heder a même taquiné ce qu’il avait à l’esprit si Napoléon Dynamite 2 se concrétisait en disant: « J’ai l’impression que l’avenir de Napoléon serait beaucoup plus brut et nerveux. Donc, tout ce qu’il trouverait serait amusant à explorer. Parce que je pense tout ce que Jared propose ne serait pas votre typique, «Faisons une suite où ils se ressemblent tous et agissent tous de la même manière. Je pense que ce serait une évolution intéressante dans leur vie. «

Jusqu’au jour fatidique où Napoléon reviendra pour égayer nos vies une fois de plus, « Cyber ​​Dynamite », la réunion virtuelle des acteurs de Napoléon Dynamite au profit de The Hunger Project sera diffusée le vendredi 4 décembre à 20 h HE. Vous pouvez diffuser l’événement via Stratford Productions, Inc.

Sujets: Napoleon Dynamite