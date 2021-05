La réunion d’amis sera diffusée sur HBO Max ce mois-ci

Serax Bol à salade Serax Pure

Plat pour salade Ce saladier attire l'attention sur la table du dîner ou lors d'un déjeuner dans le jardin en famille ou entre amis. C'est à cause des belles couleurs et de la forme. Ce bol profond est en terre cuite. Vous pouvez nettoyer le plat après utilisation au lave-vaisselle. La série Pure de Pascale Naessens Une cuisine délicieuse avec de belles céramiques est une pure romance, une pure interaction. Pascale Naessens a conçu Pure, sa première gamme de services de Serax. Pure incarne l'authenticité et la chaleur des lignes organiques et des matériaux naturels.