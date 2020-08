La rétrocompatibilité PlayStation 5 sera limitée à la PS4 – elle n’autorisera pas les jeux PS3, PS2 ou PS1, note Ubisoft

L’une des choses que Microsoft a le plus soulignées à propos de sa future Xbox Series X est la rétrocompatibilité avec pratiquement toutes les consoles précédentes de la marque. Ceci cependant nous n’avons pas vu dans Sony et sa prochaine PS5, même si ce sera rétrocompatible avec la PS4 actuelle, il ne semble pas que cela permettra de lire des titres des générations précédentes. La rétrocompatibilité est devenue l’un des piliers de la prochaine génération de consoles.

Sur une page de support Ubisoft (qui a déjà été mise à jour pour la supprimer), le développeur de jeux vidéo a révélé que vos jeux PS4 seront compatibles sur la nouvelle console, mais pas ceux de PS3 ou PS2 par exemple. Le texte avant d’être modifié disait ce qui suit:

“La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 pris en charge, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2 ou PlayStation.”

Ceci, bien sûr, sans avoir une confirmation officielle de Sony pour le confirmer ou le nier pour l’instant. La rétrocompatibilité de la console japonaise est une des inconnues qui n’a pas fini d’être effacée au cours de ces derniers mois.

Pour le moment Sony a confirmé qu’il y aura trois modes de jeu sur la PS5 et grâce à eux, vous pouvez lire les titres actuels et précédents. Comme expliqué:

Mode natif PS5: L’état normal dans lequel les jeux de nouvelle génération développés pour PlayStation 5 fonctionnent.

L’état normal dans lequel les jeux de nouvelle génération développés pour PlayStation 5 fonctionnent. Mode hérité PS4 Pro: Dans ce mode, vous pouvez jouer à des jeux développés pour la PlayStation 4 Pro.

Dans ce mode, vous pouvez jouer à des jeux développés pour la PlayStation 4 Pro. Mode hérité PS4: C’est le mode dans lequel la compatibilité avec les jeux PlayStation 4 est autorisée.

Différentes stratégies chez Sony et Microsoft

De l’autre côté, nous avons Microsoft, qui a déjà confirmé que sa Xbox Series X sera compatible avec la plupart des jeux Xbox One et tous les jeux Xbox 360 et Xbox d’origine. En fait, ils vont ajouter plus de jeux et dans de nombreux cas, ils sont optimisés en améliorant la qualité des graphismes de ceux-ci comme ils nous l’ont déjà montré.

Les deux consoles ils devraient arriver dans cette campagne de Noël (comme confirmé par Microsoft et Sony), sans date fixe pour aucun des fabricants. Il semble que nous ayons beaucoup de puissance dans les deux, nous devons maintenant voir comment se comporte le catalogue de jeux vidéo qui sera disponible au lancement. Sony et Microsoft s’en sont vantés ces dernières semaines.

Via | Polygone