La résurgence des ordinateurs portables d’AMD se poursuit avec les processeurs Ryzen 5000 Mobile

AMD a officiellement lancé mardi ses processeurs Ryzen 5000 Mobile au CES 2021, dans l’espoir de continuer ce qu’il a accompli sur le bureau: mettre à profit sa puissante architecture Zen 3 et évincer le Core i9 d’Intel en tant que meilleur processeur de jeu. Le bonus inattendu ajouté par AMD est une concentration renouvelée sur la durée de vie de la batterie, résolvant potentiellement une faiblesse notée des ordinateurs portables alimentés par Ryzen.

La directrice générale d’AMD, Lisa Su, a inauguré la nouvelle gamme de puces mobiles dans le cadre de son discours d’ouverture au CES 2021, qui se tient désormais virtuellement plutôt qu’à Las Vegas. Su n’a pas annoncé de nouveaux GPU, mais a déclaré que l’architecture GPU AMD RDNA 2 trouvée dans le RX6800 et des puces similaires arriveront dans les GPU mobiles au premier semestre 2021, avec les cartes graphiques de bureau «grand public». Elle a montré un cahier de référence en cours d’exécution Saleté 5 à une résolution de 1440p et des paramètres Ultra High à plus de 50 ips.

Les transformateurs, cependant, occupaient une place centrale. AMD a lancé treize nouvelles puces dans la série de processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile, ajoutant des processeurs phares mis à jour 5900HS et 5980HS ainsi que le 5900HX, dont AMD se vante d’être le «meilleur processeur au monde pour les joueurs». Ces processeurs 7 nm haut de gamme atteindront 8 cœurs et 16 threads, avec des vitesses d’horloge turbo atteignant 4,8 GHz et nombre d’entre eux doublant la taille du cache à entre 19 Mo et 20 Mo pour encore plus de performances globales. Alors que la plupart de ces nouveaux processeurs Ryzen sont conçus pour 15, 35 et 45 watts, ces nouvelles puces HX offrent aux fabricants d’ordinateurs portables la possibilité de concevoir plus de 45 watts.

S’il y a un kicker, eh bien, c’est que les rumeurs étaient (pour la plupart) vraies: AMD a mélangé certains processeurs qui utilisent l’ancienne architecture Zen 2 à l’intérieur de la série Ryzen 5000, sans distinguer spécifiquement l’un de l’autre. Vous voudrez faire très attention au portable Ryzen que vous achetez à partir de février, lorsque la nouvelle famille Ryzen Mobile 5000 sera mise en vente. AMD n’a pas non plus publié les capacités graphiques des nouvelles puces.

« Maintenant, [many] de bonnes choses ont été écrites à propos de la série Ryzen 4000 – divers experts les ont qualifiées de «changement de jeu» ou de réécriture des règles, et nous apprécions vraiment cela », a déclaré Robert Hallock, directeur du marketing technique chez AMD. «Mais la série 5000 est encore meilleure. C’est vraiment un produit remarquable. »

Ryzen 5000 Mobile: le Zen 3 d’AMD pour mobile

Les nouveaux processeurs d’AMD incluent cinq processeurs dans sa série U pour les ordinateurs portables fins et légers, ainsi que huit autres puces de la série H pour les ordinateurs portables de jeu. AMD et Intel ont donné la priorité aux jeux au CES, autant pour encourager les ventes de puces haut de gamme que pour exploiter la vague de jeux qui s’est développée pendant la pandémie.

Voici les processeurs mobiles de la série Ryzen 5000 d’AMD. Tous les nouveaux processeurs sont fabriqués sur la ligne de fabrication 7 nm d’AMD, et tous incluent également le multithreading simultané.

AMD Famille Ryzen Mobile 5000 d’AMD.

Rappelons que la série Ryzen 4000 Mobile d’AMD a présenté le Ryzen 4900HS, le processeur de puissance d’AMD pour les systèmes minces. La gamme de processeurs Ryzen 5000 Mobile d’AMD est plus complète que son prédécesseur, et les trois puces Ryzen 4000 HS ont également cédé la place à quatre puces Ryzen 5000 HS.

AMD

Mais alors qu’AMD affirme que la gamme «HS» est alors «ultime en matière de performances de jeu portable», il y a maintenant quelque chose d’encore mieux: la série HX. Pouvez-vous vraiment aller mieux que l’ultime?

Apparemment, vous pouvez. Le nouveau Ryzen 9 5900HX, et par extension la famille HX dans son ensemble, sont «les meilleurs processeurs mobiles au monde pour les joueurs», selon AMD. Alors qu’une puce de la série HS comme la Ryzen 9 5980HS est une puce de 35 W, les 5900HX et 5980HX sont évalués pour 45 watts et plus – à quelle hauteur, nous ne sommes pas sûrs. AMD affirme que les processeurs de la série HX sont également déverrouillés, afin que les passionnés puissent modifier leur vitesse d’horloge.

Puissance: aussi importante que la performance, ou plus

Il peut sembler étrange de se concentrer sur la puissance plutôt que sur les performances, mais les gains qu’AMD a réalisés avec sa nouvelle puce peuvent être plus importants que de simplement augmenter sa vitesse d’horloge et son cache. Avec la famille Ryzen 5000 Mobile, AMD a fait la transition de ce qu’il appelle le contrôle des performances de puissance collaboratif, une technique qui migre l’horloge du processeur et le contrôle de l’alimentation vers le propre micrologiciel du processeur, vers l’espace mobile. À l’origine, la fonction CPPC faisait partie des puces de bureau «Zen 2» d’AMD, offrant des performance améliorations pour la série Ryzen 3000. Mais, puisque la fréquence affecte Puissance consommation, le CPPC devrait avoir un effet plus significatif sur la consommation électrique d’un ordinateur portable Ryzen.

Considérez ceci: bien que la comparaison date de plus d’un an et oppose l’ancien Ryzen 7 3780U d’AMD à l’Intel Core i7-1065G7, cette comparaison directe entre des Microsoft Surface Laptop 3 par ailleurs identiques était particulièrement convaincante. Le Core d’Intel a dépassé le Ryzen d’AMD d’environ 10% en termes de performances, mais a absolument dépassé Ryzen de plus de 40% en termes d’autonomie.

Depuis lors, AMD a récupéré ces insuffisances de performances, et plus encore. Mais le directeur du marketing technique, Robert Hallock, a déclaré que le CPPC ajouterait deux heures à la durée de vie de la batterie d’un ordinateur portable Ryzen Mobile 5000, pour un total de 17,5 heures d’utilisation générale et 21 heures de lecture vidéo. (Ceci est basé sur un ordinateur portable Ryzen 7 5800U avec une batterie de 53 wattheures, lisant une vidéo 1080p et utilisant la référence MobileMark 2018. La luminosité de l’écran n’a pas été divulguée.)

«Il est facile d’ajouter des performances supplémentaires à un SOC. Il est beaucoup plus difficile d’offrir une excellente autonomie à la batterie. Mais c’est ce que nous avons réussi à faire avec Zen 3, avec sept nanomètres, et avec la série Ryzen 5000 », a déclaré Hallock.

Ryzen 5000 Mobile: des performances impressionnantes

Pour beaucoup, cependant, la performance est reine. Et AMD a certainement fait valoir que le Ryzen 5000 Mobile peut certainement rivaliser avec, sinon complètement, le meilleur qu’Intel a à offrir. (Vous pouvez comparer les propres résultats d’AMD avec les propres chiffres d’Intel dans la présentation mobile de 11e génération «Tiger Lake» d’Intel publiée au CES lundi.)

Tout d’abord, la mise à l’échelle d’une génération à l’autre. Portez une attention particulière aux scores à un seul thread publiés par les scores Ryzen Mobile 5300U, 5500U et 5700U, car nous en parlerons plus dans la section suivante.

AMD

AMD a également fourni des scores multithreads. Ici, les processeurs comme le 4800U et le 5800U contiennent le même nombre de cœurs et de threads; la différence est l’écart de fréquence: le Ryzen 7 4800 offre une horloge de base de 1,8 GHz et des vitesses turbo de 4,2 GHz, tandis que le Ryzen 7 5800U fournit une horloge de base de 1,9 GHz et des vitesses turbo de 4,4 GHz.

AMD

Passez au niveau supérieur avec le Ryzen 9 5980HS et les gains sont toujours impressionnants.

AMD

AMD a également vanté la capacité du Ryzen 5000 Mobile à rivaliser avec son propre 4800U ainsi que le Core i7-1165G7. Ici, la métrique est les applications de productivité de PCMark, bien qu’il y ait des gains importants dans Excel et PCMark 10, deux des applications les plus intensives de la suite bureautique Microsoft.

AMD

Dans les jeux, cependant, AMD a eu l’occasion d’achever Intel – et ce n’est vraiment pas le cas. Les scores 3DMark Fire Strike Physics sont certainement impressionnants, mais AMD n’a en fait fourni aucun score de référence pour les jeux dans les métriques fournies aux journalistes.

AMD Repères de jeu, mais sans jeux.

Oui, certains processeurs Ryzen 5000 Mobile sont Zen 2

Selon les premières rumeurs, certains des nouveaux processeurs Ryzen 5000 Mobile utilisaient des cœurs plus anciens «Zen 2» par opposition aux derniers Zen 3. Les puces «Lucienne» d’AMD auraient été conçues autour de l’ancienne architecture Zen 2 d’AMD, et «Cezanne» autour de la plus puissante Architecture Zen 3. La série Ryzen 5000 Mobile d’AMD comprenait les deux, selon ces rumeurs, sans les distinguer l’une de l’autre. Ces fuites étaient, en fait, pour la plupart exactes.

AMD Oui. certaines puces Ryzen Mobile 5000 utilisent l’ancienne architecture Zen 2. Est-ce important?

Trois des nouveaux processeurs mobiles Ryzen 5000 – le Ryzen 7 5000U, le Ryzen 5 5500U et le Ryzen 3 5300U – utilisent la microarchitecture Zen 2, selon AMD. Malheureusement, il n’y a pas de marques ou d’acronymes pour les distinguer des autres processeurs de la famille. Comme le montrent les benchmarks ci-dessus, cependant, même les membres «Zen 2» de la série Ryzen Mobile 5000 sont légèrement plus rapides que leurs prédécesseurs Ryzen Mobile 4000. Cependant, si vous souhaitez éviter toute confusion potentielle, la réponse est simple: achetez simplement l’un des nouveaux processeurs Ryzen 5000 H-series.

Ce qui est important pour AMD, c’est le nombre de processeurs qu’il vend. En cela, l’entreprise a peut-être déjà remporté un succès, s’appuyant sur ses conceptions gagnées au cours des deux générations précédentes. AMD a déclaré que 150 PC mobiles distincts seront construits sur la famille Ryzen Mobile 5000, contre 100 dans la génération précédente. En fin de compte, ces chiffres indiquent qu’AMD s’est imposé comme un fournisseur de processeurs de pointe aux yeux de ses clients PC.

