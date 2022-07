La résurgence de la Division 3 n’était pas ce à quoi nous nous attendions

Ubisoft a montré un nouveau jeu de tir en monde ouvert, The Division 3 Resurgence, qui s’est avéré ne pas être ce que les fans attendaient.

L’annonce officielle du jeu Tom Clancy’s The Division Resurgence de la société française Ubisoft a eu lieu.

Comme les deux parties précédentes de cette franchise, la nouveauté sera un jeu de tir à la troisième personne avec un grand monde ouvert et une grande variété de butin.

Les événements se développeront à nouveau dans le New York post-apocalyptique, mais les auteurs raconteront une toute nouvelle histoire. Cependant, il existe une différence significative entre The Division 3 Resurgence et les deux premiers jeux.

La nouvelle partie ne sortira pas sur PC et consoles mais sur appareils mobiles. Cela a choqué de nombreux fans, car ils espéraient qu’un The Division 3 à part entière serait bientôt annoncé pour les principales plates-formes.

Les développeurs de The Division Resurgence affirment que les joueurs attendent un projet de niveau console AAA, mais pour smartphones et tablettes. Ils ont essayé d’atteindre à la fois un haut niveau de graphisme et des performances suffisantes.

Gestion qu’ils ont rendue pratique pour les écrans tactiles. Les joueurs pourront explorer le monde ouvert déjà familier avec des tonnes de nouveaux points d’intérêt seuls et en coopération avec leurs amis ou avec d’autres utilisateurs aléatoires.

L’intrigue vous permettra de regarder les événements de The Division et The Division 2 sous un nouvel angle. Les détails de l’histoire sont promis à être racontés plus tard.

Habituellement, les joueurs sont sceptiques quant aux versions mobiles de leurs jeux préférés. Cependant, ils ont reçu la bande-annonce pour

The Division 3 Resurgence assez chaleureusement. La vidéo a réussi à recueillir 1,6 mille likes et un peu plus de 600 dislikes.

Le jeu de tir Division Resurgence sortira en 2023 sur les appareils mobiles exécutant les systèmes d’exploitation Android et iOS. Les tests alpha commencent cette année. Pour participer, vous devez vous inscrire sur le site officiel.