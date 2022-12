La ressemblance de Lautaro Martínez avec un personnage enfant

Réseaux sociaux

L’attaquant de l’équipe nationale argentine est devenu viral grâce à une publication apparue sur Twitter et le comparant à un personnage fictif.

© Getty.Lautaro Martínez.

Les joueurs de l’équipe nationale argentine continuer à être les protagonistes des réseaux sociaux, après avoir remporté le titre de la Coupe du monde au Qatar. commandé par lionel scaloni et avec Lionel Messi Figure incontestée, l’équipe était de retour au sommet après 36 ans de disette au niveau mondial. Bien sûr, bien sûr, avec la motivation d’avoir remporté un Coupe de l’Amérique et une Finalissime au cours des 18 derniers mois.

Grâce à ce succès, les joueurs sélectionnés par lionel scaloni ils ont commencé à apparaître de plus en plus souvent sur les réseaux, à la fois à cause des célébrations et grâce aux esprits créatifs qui les ont transformés en mèmes. Le dernier à être « victime » d’une blague a été Lautaro Martinezl’attaquant qui a converti le penalty final lors de la fusillade qui a défini la série des quarts de finale contre les Pays-Bas.

sur ton compte Twitterutilisateur @eugiskan trouve une ressemblance amusante entre Lautaro Martinez et un personnage enfant. Il s’agit de être àl’un des protagonistes des marionnettes de Rue de Sesame créé par Jim Henson. « J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à qui me rappelait Lautaro Martínez et c’est ce muppet »a écrit dans un message qui a reçu environ 63 000 aime.

Une partie de la ressemblance, clairement, a à voir avec la coupe de cheveux que le joueur de la Inter de Milan. Lui et être à de Les Muppets de Rue de Sesame ils ont une coiffure avec les cheveux dressés et les côtés de la tête complètement rasés. Dans la version originale, ce personnage est joué par le marionnettiste Eric Jacobson pendant plus de deux décennies, lorsqu’il a assumé ce rôle en 1999.

+Où voir Rue Sésame

Bien qu’ils soient un symbole de la culture nord-américaine et qu’ils soient moins connus dans d’autres régions, les personnages de Rue de Sesame Ils ont leurs partisans dans d’autres pays comme l’Amérique latine. Par conséquent, si vous voulez voir leurs épisodes ou simplement voir être à en action, vous pouvez jouer la série dans le catalogue de HBO Max. Bien sûr, sur cette plateforme diffusion Vous n’aurez accès qu’à une seule saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?