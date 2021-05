La résistance aux radiations est intégrée au rover Perseverance Mars. Voici pourquoi c’est important.

Pensez au nombre de plantages de votre ordinateur sur Terre. Imaginez maintenant à quel point ce serait difficile lors d’une mission de rover sur Mars .

De temps en temps, le Le rover Curiosity est passé en « mode sans échec » pour faire face aux pépins et problèmes logiciels depuis son atterrissage sur Mars en août 2012. Mais à chaque fois, la mission s’est remise pour continuer son ascension épique sur une montagne martienne à la recherche d’environnements habitables.

Toutes ces «leçons apprises» des incidents en mode sans échec sont désormais intégrées dans le nouveau rover Perseverance, le cousin le plus puissant de Curiosity qui a commencé à rouler sur Mars le 5 mars.

Se remettre de problèmes nécessite des compétences techniques, en particulier sur la surface poussiéreuse et imprégnée de radiations de Mars. Dans de nombreux cas, le rayonnement et les circuits se mélangent mal. Mais cela ne peut pas se produire sur Mars, où les circuits Persévérance contrôler tout, des caméras au laser, en passant par le système complexe qui mettra en cache des échantillons de roche potentiellement habitables pour une future mission de retour d’échantillons.

Alors quelle est la solution? Xilinx – la société fournissant des circuits intégrés pour plusieurs des instruments de Perseverance – a sa technologie sur Mars depuis Opportunity and Spirit de la NASA. rovers en 2004. Xilinx ne peut pas dévoiler toute sa «sauce secrète» qui protège les circuits – c’est propriétaire – mais cela revient en grande partie à un blindage et une sauvegarde appropriés.

«Nous intégrons la dureté», a déclaré Minal Sawant, directeur du marché vertical de l’aérospatiale et de la défense chez Xilinx, à propos de l’approche de l’entreprise visant à maintenir les circuits résistants aux radiations. Sawant a noté que plusieurs satellites classifiés ont également utilisé des circuits Xilinx pour des missions de longue date dans l’environnement difficile des ceintures de rayonnement près de la Terre, de sorte que Xilinx a expérimenté le rayonnement de première main en orbite terrestre et sur Mars, et sait comment y faire face.

Sur Perseverance, les circuits sont « redondants à trois modules », ce qui signifie que Xilinx fabrique trois copies de chaque circuit alimentant un instrument ou une caméra sur le rover. « Si un [circuit] est touché, les deux autres fonctionnent toujours. C’est ainsi que vous vous assurez qu’il est durci », a déclaré Sawant.

Le travail devient plus difficile à chaque génération successive de rover car les circuits se densifient. C’est parce que chaque rover est chargé de collecter et de transmettre plus d’informations à la Terre que les missions précédentes. «À mesure que nous innovons de plus en plus, il y a plus de densité ajoutée», a expliqué Sawant.

Il existe également plus de points de défaillance possibles avec chaque génération de rover. Par exemple, Spirit et Opportunity ne transportaient chacun que neuf caméras; La persévérance a 23 . Les instruments et les tâches sont également devenus de plus en plus complexes. Remarquablement, cependant, les circuits de Xilinx ont résisté à l’épreuve du temps.

L’esprit et l’opportunité devaient durer 90 jours terrestres sur Mars, mais chacun a duré plusieurs années. Curiosity – qui propose également des produits Xilinx – avait une mission principale de deux ans après son atterrissage en 2012, mais se poursuit toujours après près de sept années terrestres sur la planète rouge. Compte tenu de ces antécédents, Sawant espère que Persévérance survivra également longtemps.

Une image du rover Curiosity de la NASA sur Mars composée de 57 photographies séparées que le rover a prises le 12 mai 2019. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Une manière de rendre les circuits intégrés plus réactifs consiste à les concevoir pour qu’ils soient facilement ajustables. Nous connaissons tous l’intérêt d’appliquer des mises à jour logicielles à notre ordinateur, et faire de même pour un rover sur Mars est extrêmement utile. Sur Curiosity, par exemple, une mise à jour logicielle en 2016 a permis au rover d’être plus autonome en choisir des cibles au laser . Xilinx vise à offrir une flexibilité similaire pour ses circuits intégrés.

« Nous fabriquons ces puces qui sont très configurables », a déclaré Sawant. « Un concepteur ou un utilisateur peut y mettre un algorithme ou une conception spécifique, et faire la fonction. Ce n’est pas une fonction fixe, mais plutôt une fonction programmable… une capacité à changer selon les besoins. »

Les systèmes de Xilinx ont déjà survécu à un test puissant avec Perseverance. Les circuits ont été utilisés dans l’élément «vision compute» du système d’atterrissage de Perseverance qui lui a permis de choisir le bon endroit pour atterrir sur Mars . Plus précisément, les produits Xilinx ont géré des tâches visuelles telles que le filtrage, la détection et la mise en correspondance des images. Une autre partie cruciale de l’atterrissage concernait les mesures de portée et de vitesse de Perseverance, à l’aide d’un capteur de descente terminal radar alimenté par la technologie Xilinx.

Sawant a souligné que même si ces systèmes d’atterrissage n’ont pas besoin de survivre pendant des années à la surface, ils doivent traverser plusieurs mois de voyage, subissant les secousses du lancement, les environnements extrêmement froids et chauds de l’espace et les radiations spatiales.

Les circuits intégrés de Xilinx sont utilisés dans quatre instruments sur Perseverance, tous conçus pour résister à des années de Rayonnement de Mars . Ces instruments sont l’instrument planétaire pour la lithochimie aux rayons X, ou PIXL, qui identifie les éléments chimiques; un émetteur-récepteur UHF pour relayer les télécommunications; Mastcam-Z, qui prend des photos panoramiques de la surface; et la numérisation d’environnements habitables avec Raman et Luminescence pour les produits organiques et chimiques, ou SHERLOC, qui effectue une détection à échelle précise des minéraux, des molécules organiques et des signes potentiels de vie.

Les circuits Xilinx fonctionnent également bien sur la NASA OSIRIS-REx (Origines, interprétation spectrale, identification des ressources, sécurité-Regolith Explorer) mission sur l’astéroïde Bennu, qui est dans l’espace depuis 2016 et ne reviendra pas avec des échantillons sur Terre avant 2023. Xilinx a l’intention de lancer sa technologie sur le NASA Europa Clipper mission en orbite autour de la lune glacée de Jupiter, ce qui peut nécessiter six ans de croisière dans l’espace après sa lancement prévu en 2024 .

Xilinx est l’une des nombreuses sociétés alimentant des systèmes et des instruments sur le rover Perseverance. Un autre est Vaisala, qui travaille avec l’Institut météorologique finlandais (FMI). La collaboration a fourni des capteurs pour l’analyseur de dynamique environnementale de Mars dirigé par l’Espagne à bord du rover – une station météo Red Planet qui examine la température, la vitesse et la direction du vent, l’humidité relative et les particules de poussière, et plus encore. Ce groupe est également conscient de la difficulté de Mars.

«L’équipement du rover doit fonctionner dans le rude environnement martien, avec des conditions de très basse pression et des températures froides, et il doit être capable de résister à d’éventuelles tempêtes de poussière mondiales», Maria Genzer, chef du groupe de recherche planétaire et de technologie spatiale de FMI, dit dans un communiqué en février. « En plus des aspects environnementaux… la distance entre Mars et la Terre rend la mission difficile. Il n’y a personne pour réparer l’instrumentation en cas de problème. »

Quant à Xilinx, la dernière génération de ses circuits intégrés – sortie en mai 2020 – sera non seulement résistante aux rayonnements sur plusieurs orbites autour de la Terre ou à des missions à travers le système solaire, mais comprendra également un écosystème d’apprentissage automatique. L’apprentissage automatique (une facette de l’intelligence artificielle) permet aux ordinateurs d’apprendre à partir d’un ensemble de données et d’appliquer ces informations pour prendre des décisions.

Avec un satellite en orbite autour de la Terre, par exemple, une application pourrait être de rejeter des images optiques qui incluent des nuages ​​et d’envoyer uniquement des images dans des conditions claires, a déclaré Sawant. Plus largement, l’apprentissage automatique a déjà été utilisé sur Mars pour des applications telles que identifier de nouveaux cratères .

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.