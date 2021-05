La reprise hilarante de Jamie Foxx de la chanson thème «  The Brady Bunch  » refait surface

À l’heure actuelle, il est de notoriété publique que Jamie Foxx pourrait chanter l’annuaire téléphonique et le faire sonner comme un nouveau succès.

Bien que nous ne l’ayons pas encore entendu essayer, Foxx s’est attaqué à quelque chose d’aussi impressionnant: il a chanté la chanson thème « The Brady Bunch » dans une reprise sensuelle de sa comédie spéciale de 2002 « Jamie Foxx: I Might Need Security ».

Le clip est redevenu viral le week-end dernier et a conduit les gens à une conclusion commune: « Jamie Foxx est tellement talentueux, c’est presque injuste. »

Dans la vidéo, la star de 53 ans à plusieurs traits d’union joue d’un piano à queue en annonçant qu’il est sur le point de « retirer une chanson de la télévision et la faire sonner suffisamment bien pour faire l’amour, même si la chanson est … »

Il a ensuite fait irruption dans la chanson, chantant de manière séduisante la première ligne de la chanson thème « The Brady Bunch ».

«Voici l’histoire d’une charmante dame», a-t-il lentement chanté alors que le public éclatait de rire.

Foxx a continué et a livré une couverture impressionnante qui pourrait vous faire ne plus jamais regarder « The Brady Bunch » de la même manière.

« Je ne pense pas que les gens accordent à Jamie Foxx le crédit qu’il mérite pour être l’un des meilleurs artistes du jeu. Il peut tout faire !! » un fan a écrit sur YouTube.

Foxx, 53 ans, a fait ses débuts en tant que comédien. Depuis lors, il a sorti des albums studio à succès, dont le single « Blame It (On the Alcohol), a montré sa gamme dans les films et a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2005 pour son interprétation de Ray Charles dans le biopic » Ray « .

« Jamie Foxx est l’un des interprètes les plus talentueux de notre époque. Juste talentueux sur tant de fronts différents et j’espère vraiment que nous continuerons à lui montrer tant d’amour parce qu’il est un bijou », a écrit un fan.

« C’est l’artiste le plus talentueux qui ait jamais marché sur terre … la comédie, le chant, un Oscar. Mec est un code de triche. A englouti tous les talents », une autre personne tweeté.

Certaines personnes se sont également empressées de souligner que Foxx est également un athlète talentueux. Il a joué au basket-ball et était quart-arrière de son équipe de football de lycée.

Cet athlétisme sera certainement exposé lorsqu’il incarnera Mike Tyson dans une série limitée sur la vie du boxeur.