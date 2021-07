La réponse retentissante de Disney à Scarlett Johansson: a révélé son salaire de millionnaire

La bombe a explosé ! Le conflit entre Scarlett Johansson et Disney est né ce jeudi, mais il ne semble que le début d’un long roman. L’actrice avait poursuivi l’entreprise pour rupture de son contrat Black Widow. C’était maintenant au tour de la décharge des compagnie, qui ne se promenait pas et a directement publié le salaire de millionnaire qu’il a payé. Énorme!

La star de 36 ans a déposé une plainte auprès de la justice arguant que la société a sorti le film Marvel sans votre consentement simultanément dans les cinémas et Disney +. Cette situation a entraîné une baisse des chiffres du box-office, dont dépend Scarlett pour percevoir une partie de vos redevances.







La réponse de Disney à Scarlett Johansson

Disney n’a pas tardé à réagir et a publié dans les dernières minutes un communiqué officiel pour s’exprimer sur la situation. « Il n’y a aucun mérite à ce dossier. Le procès est particulièrement triste et affligeant en raison de son mépris total pour les effets mondiaux horribles et persistants de la pandémie de COVID-19. » a indiqué le texte qui soulignait particulièrement que la mesure avait été prise en raison des effets de la crise sanitaire.

De plus, la société a maintenu que Johansson n’avait pas perdu d’argent sur le film. Au contraire, il affirmait que ses gains avaient augmenté et publiait même combien il le payait : « Le lancement de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré votre capacité à gagner une rémunération supplémentaire en plus des 20 millions de dollars que vous avez reçus à ce jour.« .

Selon les données de The Numbers, Black Widow a collecté 319 451 514 millions de dollars (159 351 514 aux États-Unis et 160 100 000 à l’international), mais leurs estimations étaient plus élevées. Le retard de son lancement en Chine et la possibilité de le diffuser sérieusement affecté ces chiffres. Par conséquent, l’actrice est basée sur un conflit qui juste de commencer.