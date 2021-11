La réponse pleine d’esprit d’Andrew Garfield à son apparition dans "Spider Man : Pas de chemin à la maison"

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est l’un des films les plus attendus de la quatrième phase de Marvel, mais aussi l’un des plus confus pour les fans. Le 17 décembre, ce film sortira avec une question qui n’a toujours pas de réponse : reviennent-ils ?Andrew Garfield et Tobey Maguire ? Les prédécesseurs de Tom Holland sont la cible de rumeurs d’un retour il y a longtemps, mais la vérité n’est pas encore connue.

C’est parce que, malgré les photos de scènes possibles de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Andrew Garfield, Maguire et Holland se sont chargés de démentir, plus d’une fois, toutes les spéculations des fans. Cependant, la vérité est que le désir et l’illusion des fidèles de Marvel sont plus grands que les paroles des acteurs qui ont donné vie à Peter Parker.

Cependant, il convient de noter que maintenant Garfield a semé beaucoup plus de doutes que de certitudes. Est-ce que l’acteur est apparu à l’avant-première de Tic, tic… boum, le nouveau film dans lequel il jouera pour Netflix et n’a pas pu s’empêcher d’entendre des questions sur Spider-Man. Et, là-dessus, il a laissé tout le monde bouche bée car les mots étaient totalement inattendus.

« J’aimerais que tu sois dans le nouveau film Spider-Man« A crié l’un des fans auquel Andrew a répondu: »on verra”. Ces deux mots ont suffi à exciter à nouveau tous ses followers. En fait, beaucoup ont rappelé les fois où il a nié sa participation, évoquant le fait que, un mois après la première, il ne l’a pas nié mais sème complètement le doute. S’agira-t-il d’une stratégie marketing Marvel ? On verra.

Pourtant, ce n’est pas la seule question qu’il a eue sur le wall-crawler lors de la première de son film. Est-ce que, lors d’une interview sur le tapis rouge, il a été consulté à ce sujet et, gentil comme toujours, Andrew Garfield mentionné: « J’aime le travail qu’ils ont fait avec cette incarnation du personnage. Il a beaucoup d’esprit et il est très amusant. Et je dois dire que j’ai très hâte de voir ce qu’ils ont fait à No Way Home.”.

A tel point que, avec ces mots, l’acteur a une nouvelle fois confondu ses followers puisque, d’abord il doute puis il parle comme s’il était un fan attendant la première d’un film. Alors, encore une fois, il faut attendre la grande première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison pour savoir si votre participation et celle de Tobey Maguire deviendront une réalité.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂