La réponse de Common lorsqu’on l’interroge sur sa relation avec Jennifer Hudson vous fera pâmer

Common a fait un large sourire quand Al Roker a demandé AUJOURD’HUI des rumeurs selon lesquelles il sortirait avec sa collègue chanteuse et actrice Jennifer Hudson.

Il n’a ni confirmé ni nié, mais le rappeur et acteur avait beaucoup de choses gentilles à dire sur la star de « Respect » et son compatriote natif de Chicago.

« Je dirai, en parlant de Chicago, c’est une Chicagoienne, cet être humain incroyable – j’ai toujours été inspiré par elle », a-t-il déclaré. « C’est l’une des plus belles personnes que j’ai jamais rencontrées sur la planète. Un cœur incroyable, et elle est juste géniale, mec. »

Common a qualifié Jennifer Hudson d’inspiration après qu’on lui ait demandé si les deux étaient en couple. Tom O’Connor / NBAE via Getty Images

Comme Common, Hudson, 41 ans, a commencé comme une star dans le monde de la musique avant de devenir une sommité par intérim et un interprète acclamé de Broadway. Elle est la rare artiste à compléter l’EGOT de gagner un Emmy, Grammy, Oscar et Tony.

« La voir évoluer et aimer d’une actrice et chanter, comme faire tant de choses et maintenant son talk-show », a déclaré Common. « Elle est incroyable, elle est inspirante. Je suis reconnaissant de la connaître. »

Common, 51 ans, à qui il ne manque qu’un Tony sur son propre CV EGOT, a commencé sa carrière en tant que rappeur. Il s’est lancé dans le cinéma dans le film « Smokin’ Aces » des années 2000 et a été une présence constante à Hollywood.

Il joue dans la nouvelle émission AppleTV + « Silo », une série de science-fiction sur un avenir dystopique dans lequel les gens vivent dans un silo géant souterrain.

« J’ai l’impression d’être beaucoup plus présent dans mon jeu maintenant », a déclaré Common. « Juste en ayant l’expérience, je me sens plus en confiance pour être présent. Je comprends maintenant que la préparation rencontre la présence est la meilleure façon en tant qu’acteur. … Vous vous préparez et ensuite vous vous permettez d’être dans le moment. »

Bien qu’il ait admis qu’il était « très nerveux » pour son récent rôle à Broadway dans la pièce « Between Riverside and Crazy », il est dans le jeu d’acteur depuis assez longtemps pour mettre de côté la nervosité et apprécier le travail.

« Je crois que rester humble et connaître votre objectif est l’une des choses », a-t-il déclaré. « Et une fois que j’ai trouvé mon but dans la musique et dans l’art et que j’ai su que c’était pour quelque chose de plus élevé que moi, cela vous motive en quelque sorte.

« Parfois, lorsque vous êtes fatigué ou découragé et que vous montez et descendez dans les montagnes russes des carrières, vous réalisez toujours que vous aimez ce que vous faites et que vous le faites pour une vocation plus élevée. »