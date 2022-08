La répétition de Nathan Fielder est renouvelée pour la saison 2 à HBO

Nathan Fielder a présenté au public une comédie maladroite, inconfortable et grinçante depuis le début de son émission initiale, Nath pour toi. La série a été créée en 2013 et a duré quatre saisons avant sa conclusion climatique en 2017. Cependant, Fielder n’était pas encore terminé. Plus tôt cette année, HBO a lancé la nouvelle émission du comédien, La répétition.

Dans la série de style documentaire, Fielder donne aux gens une chance de répéter leur propre vie, avec des scénarios créés dans les moindres détails pour obtenir la simulation la plus précise possible. Selon Deadline, HBO vient de renouveler la série pour une deuxième saison avant la sortie finale de la saison 1 le 19 août.

‘Nathan a déclenché une conversation si animée avec La répétition.’ Amy Gravitt, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, a déclaré. « Nous n’avons aucune idée où la saison deux nous mènera, et c’est le délice de ce spectacle qui repousse les limites d’un talent vraiment singulier. » Fielder joue, réalise, écrit et produit la série, faisant de lui l’homme derrière toute la production de La répétition.

La prochaine étape pour Fielder est La malédiction pour Showtime, avec Emma Stone. Le projet vient des Safdie Brothers, usurpant les émissions de HGTV. La description officielle se lit comme suit : 'La malédiction est une comédie scénarisée de genre qui explore comment une prétendue malédiction perturbe la relation d'un couple nouvellement marié (Fielder & Stone) alors qu'ils tentent de concevoir un enfant tout en co-vedette dans leur nouvelle émission problématique HGTV. Comme Nath pour toi et La répétition, La malédiction devrait trouver une maison pour le public qui aime la comédie extravagante de Fielders.





La répétition est vraiment d’origine

Bien que la série ressemble à Nath pour toi en ce qu’ils tentent tous les deux d’aider de vraies personnes à travers de vrais problèmes, La répétition prend tout de son précédent spectacle d’un cran. Dans le premier épisode, Fielder tente d’aider un amateur de trivia basé à Brooklyn à révéler un mensonge à ses partenaires de trivia-night. Bien sûr, le ridicule de l’épisode et de la série est immédiatement affiché, Fielder créant une réplique entière du bar où l’homme joue aux anecdotes et peuplant le plateau d’acteurs pour reproduire le sentiment d’être dans le scénario.

D'ici, La répétition devient seulement plus alambiqué. Le reste de l'émission se concentre principalement sur une répétition, une femme tentant de recréer l'éducation d'un enfant pour se préparer à en avoir éventuellement un. Après cela, la série part dans plusieurs directions, avec 45secondes.fr appelant La répétition « Inconfortablement drôle », disant que la série « fonctionne à merveille dès le départ ».





Les fans peuvent regarder la finale de la série de HBO La répétition ce soir, le 19 août, et attendez patiemment le retour de Nathan Fielder avec ce qui sera certainement une saison 2 excellente et maladroite.