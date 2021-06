La repentance existe, mais la vie apprend

Photo/Image :

La vie est une suite d’apprentissages, tout le monde le sait. Mais, ça tourne et bouge, on se souvient d’une situation du passé et on s’est dit « Si j’avais revécu ce jour-là, avec mon esprit actuel, j’aurais certainement fait différemment ».

Eh bien, malheureusement, nous avons une triste vérité à vous dire : il est impossible de remonter le temps. Cependant, il est possible de faire les bonnes choses et d’éviter de futurs regrets !

Dans cet esprit, découvrez maintenant quels sont les cinq plus grands regrets auxquels tout le monde est confronté au moins une fois dans sa vie !

Insister sur une mauvaise relation

Si l’amour est la cause de vos larmes, pas de vos sourires, il y a quelque chose qui ne va pas, quelle qu’en soit la raison. Il est important d’être en relation avec quelqu’un qui vous fait grandir et non pas qui vous rend plus petit. Donc c’est bien de vivre une relation comme celle-ci une fois, d’apprendre la leçon, mais ne répétez pas la même erreur une seconde fois ! Versez-vous trop de larmes ? Sortez tout de suite !

remettre à plus tard l’étude

Le fameux « Je déteste étudier, mais j’aime l’école » est quelque chose qui agace à l’avenir. Il est important de faire un effort à cette étape de la vie, car elle peut vous offrir de nombreuses opportunités futures : la connaissance est la porte d’entrée vers les universités et les professeurs eux-mêmes peuvent devenir des contacts de travail. Attention à ne pas vous perdre, il y a une opportunité partout, il suffit de savoir voir !

ne pas avoir une vie saine

Bien sûr, au début de la vingtaine, tout fonctionne toujours parfaitement, mais c’est comme nous l’avons dit : encore. Avec les années, il devient de plus en plus difficile de maintenir de saines habitudes, que ce soit au niveau de l’alimentation ou de l’activité physique. Alors, commencez tôt, faites de l’exercice, ayez une alimentation équilibrée et assurez votre « vieillesse » du mieux que vous pouvez !

ne pas écouter les parents

« Père, mère, vous ne savez rien ! »… Bien au contraire, ils en savent beaucoup. En fait, vos sentiments sont des choses que vous seul comprenez, mais il y a beaucoup d’expériences qui sont désagréables pour vous, vos parents ont déjà eu et donc ils savent de quoi ils parlent. Ne vous laissez pas gâter, soyez ouvert d’esprit, et suivez les conseils de ceux qui sont plus expérimentés, vous finirez peut-être par éviter de gros ennuis !

Travaille trop

Le temps passe et c’est tout : si votre temps passe, c’est aussi qu’il ne revient pas. Le travail est essentiel à la survie humaine, mais ce n’est qu’une partie du tableau. Il y a des milliers de raisons de vivre et le travail ne devrait pas être la principale. Profitez de votre famille, voyagez, cultivez vos amitiés et profitez de tout ce que la vie peut vous offrir !

Nous pouvons même énumérer ces regrets, mais il y a ces choses que nous n’apprenons que lorsque nous vivons. Même si vous nourrissez une sorte de regret, ne vous inquiétez pas. Le passé ne revient peut-être même pas, mais les leçons restent, cela vous permet de créer un beau présent et, à coup sûr, le plus beau des futurs. Vivez simplement en suivant les leçons que la vie vous donne et vous serez sur la bonne voie !