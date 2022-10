La rentrée, regard sur la maltraitance des sportifs et réveil du journalisme sportif

Ce que le journalisme sportif mexicain ne fait pas et devrait faire, le cinéma le fait. Dès le départ, la cinématographie a parfaitement compris que le spectre des sports est large et ne se concentre pas sur un seul, comme c’est le cas au Mexique avec le football. Il comprend aussi que la pratique d’une activité physique n’est pas un simple spectacle sporadique sans fil conducteur pour l’analyse, l’investigation, la réflexion et la dimension des événements qui s’en dégagent. De la même manière, il conçoit que le champ d’exploration ne se réduise pas aux réseaux sociaux ou à la reproduction de contenus numériques dont le seul intérêt est la viralisation. Aussi ironique que cela se lit : le grand écran se tourne vers la réalité pour raconter ses histoires dans la fiction. C’est une réalité ignorée ou qui n’a pas d’importance dans les rédactions ou la couverture journalistique tant que le selfie est rapidement publié, un jugement de valeur non étayé ou une question incendiaire pour générer des interactions.

Le cinéma observe ce que le journalisme sportif a cessé de prendre en compte, les gens. Ce sont des êtres humains qui rivalisent dans n’importe quelle discipline. Donc, des personnages de chair et de sang qui construisent leurs exploits ou leurs échecs en se soutenant dans des situations qu’on ne connaît pas mais qui peuvent être encore plus transcendantales et importantes que les résultats sportifs, ceci si l’on prend en considération qu’ils font partie d’une société, donc de problèmes sociaux. Par exemple, l’abus sexuel d’athlètes de haut niveau.

La réalisatrice Lucía Puenzo et les scénaristes Mónica Herrera et Samara Ibrahim portent leur regard sur le plongeon, une discipline sportive qui, dans notre pays, n’est pratiquée qu’à l’occasion des Jeux Olympiques, dans un double but : monter sur le bateau instantané pour obtenir une médaille ou pour juge sans pitié le plongeur qui échoue à monter sur le podium. Ils canalisent leur histoire dans des cas d’abus perpétrés contre des femmes qui rêvent d’atteindre la gloire du trampoline. Mariel (une Karla Souza qui offre son visage pour capturer la transe émotionnelle de son personnage) est la protagoniste d’une intrigue qui pointe vers l’approche d’un système qui transforme les mineurs et les jeunes en victimes potentielles d’agresseurs protégés dans leur rôle d’entraîneurs dans sport de haut niveau.

La baisse est basée sur des événements réels. Cela nous ramène à la veille des Jeux olympiques d’Athènes en 2004, période au cours de laquelle la plainte a été portée par les parents de la plongeuse Laura Sánchez contre l’entraîneur Francisco Rueda, l’accusant d’avoir eu des relations sexuelles avec sa fille comme chantage à Emmenez-la au salon du sport. Cependant, comme effet collatéral, cela motive également à se souvenir des cas de Carolina Mendoza et d’Azul Almazán, ce dernier désignant également Rueda comme son agresseur.

La complexité de l’élaboration de la transmission de ce que signifie être une femme, une athlète et une victime d’un mécanisme pervers par le pouvoir masculin qui prend des décisions en plongée, a été tracée et faite à partir de l’esprit féminin qui a combiné Puenzo (direction), Herrera et Ibrahim (scénario) et Souza (acteur). Cela ressemble à un cadre en raison de la colère manifestée dans l’effondrement du scénario difficile auquel Mariel est confrontée face à un traumatisme et une vérité aérée qui la place inévitablement dans une situation de crise.

Ils sont complétés par deux homologues masculins. L’une est la photographie de Nicolás Puenzo, qui fait de la piscine, des douches et des casiers des espaces de confrontation inconfortables. L’eau elle-même (comme lorsqu’elle est près ou sur le corps de Mariel) est ennuyeuse, lourde. Ce sont des lieux et des éléments qui émanent de l’insécurité, de l’agitation. L’autre est Hernán Mendoza dans son rôle de Braulio, un entraîneur qui peut parfois sembler exagéré, cependant, c’est ainsi que les présumés faussaires des médaillés manipulent.

Ce n’est pas moins que la journaliste sportive Beatriz Pereyra -JOURNALISTE avec des majuscules- fait une apparition, l’une des meilleures que le Mexique ait pour honorer la profession journalistique et le travail de journaliste dans le domaine sportif. Ses enquêtes, reportages et articles ont précisément abordé des cas comme ceux racontés par Puenzo dans le film.

Bien que son apparition puisse être interprétée comme un hommage plus que mérité à Pereyra elle-même, elle a aussi la possibilité d’être assumée comme une métaphore que le cinéma fait souvent le travail que le journalisme sportif a cessé de faire, ou ne veut pas faire. ce. Et s’il n’y a pas de place pour des journalistes comme Beatriz dans la réalité, ils sont les bienvenus dans la fiction. Heureusement, à une agréable exception près, Pereyra s’inscrit dans les deux univers.

Dans un pays où la plupart des films à thème sportif sont abordés à partir de la comédie (comme tout ce qui concerne le football) et de la romance, La chute C’est une lumière au bout d’un tunnel qui abrite des histoires sans fin à raconter et des outrages à dénoncer. Le cinéma le fera sûrement, comme il le fait, car le journalisme sportif n’a qu’une seule Beatriz Pereyra.

