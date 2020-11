La renommée est-elle allée à la tête de Vinny Guadagnino?

Quand Jersey Shore fait ses débuts, Vinny Guadagnino était un enfant réservé de Staten Island. Finalement, Guadagnino a partagé son expérience avec anxiété, prenant même un peu de temps pour être à la maison avec sa famille. Aujourd’hui, Guadagnino est tout sauf timide.

En tant que star sur Jersey Shore, Côte du New Jersey: vacances en famille, Double coup à l’amour, et strip-teaseuse à Chippendales, Guadagnino est monté en flèche vers la célébrité. Mais certains fans se demandent – est-ce que toute cette renommée est allée à la tête de Guadagnino?

Vinny Guadagnino | Slaven Vlasic / Getty Images

Vinny Guadagnino était un gars timide de Staten Island lorsque « Jersey Shore » a commencé

Pendant les premiers jours de Jersey Shore, Guadagnino était beaucoup plus calme et réservé qu’il ne l’est maintenant. Bien sûr, il n’est toujours pas le colocataire le plus bruyant de la série – cet endroit est réservé à Pauly DelVecchio. Mais lorsque ces huit inconnus se sont rencontrés ce premier été à Seaside Heights, dans le New Jersey, Guadagnino était le plus doux.

«Vinny était articulé et un jeune homme intelligent», un producteur d’histoire qui a travaillé sur Jersey ShoreLes quatre premières saisons révélées sur Reddit. Malheureusement, en dehors de la série, ce producteur dit que Guadagnino se comporterait différemment.

«Quand je le voyais en dehors du spectacle, il était légèrement impoli et le nez en l’air assez haut», ont-ils ajouté.

Aujourd’hui, Vinny Guadagnino est tout sauf timide

Les fans ont vu Guadagnino évoluer au fil des ans. Il est toujours l’un des colocataires les plus réservés sur Jersey Shore. Cependant, il semble avoir trouvé son chemin dans le monde de la télé-réalité.

Guadagnino a plusieurs concerts en dehors de Jersey Shore qui mettent en valeur sa personnalité plus extravertie. En avril 2019, Guadagnino et DelVecchio ont fréquenté 20 femmes – en même temps – dans l’espoir de trouver un Double coup à l’amour.

Après cela, Guadagnino a décroché un concert en tant que «Keto Guido» à Chippendales. Avant la pandémie de coronavirus (COVID-19), il portait tout sur le site emblématique de Las Vegas.

De plus, Guadagnino est co-hôte sur Blague de vengeance. Dans la série MTV, Guadagnino aide des étrangers à développer des farces élaborées et à y participer.

Peu importe la façon dont Guadagnino se dégage des projets qu’il a entrepris depuis Jersey Shore, l’ancien producteur a toujours l’impression d’avoir changé. Et pas dans le bon sens.

Un ancien producteur de « Jersey Shore » pense que Vinny Guadagnino chevauche son ego et a une « arrogance »

Il est difficile de dire si tout son Jersey Shore la gloire et la fortune montèrent à la tête de Guadagnino. Cependant, l’ancien producteur qui a rencontré Guadagnino avant de devenir une star de télé-réalité a une opinion.

«J’ai adoré Vinny dans la saison 1 parce qu’il était incroyablement mature», ont-ils répété. « Mais, au fur et à mesure que la renommée progressait ainsi que les saisons, il a beaucoup roulé sur son ego. »

Ils ont cité la saison 3 spécifiquement. Au cours de cette saison, les fans ont rencontré l’amie de Nicole « Snooki » Polizzi, Caitlin Ryder, et le sifflet de grenade a été fréquemment utilisé.

«L’arrogance n’est pas mignonne, peu importe comment vous la découpez», a conclu le producteur à propos du changement d’attitude de Guadagnino.

Que Guadagnino reste ou non aussi arrogant et égoïste que ce producteur le perçoit est sujet à débat. Quoi qu’il en soit, des milliers de fans aiment et soutiennent toujours le «Keto Guido».