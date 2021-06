La Renga : comment diffuser votre émission

La Renga est l’un des groupes de rock les plus populaires d’Argentine. Gustavo « Chizzo » Naples, Gabriel Iglesias Oui Jorge Iglesias ils forment le groupe en décembre 1988 dans la ville de Mataderos, à Buenos Aires. Depuis, ils sont devenus un véritable phénomène pour les jeunes de l’époque et les nouvelles générations, aujourd’hui bien sûr.

Au cours de leurs années d’histoire, cela a peut-être été l’étape la plus difficile à laquelle ils ont dû faire face comme tous les musiciens et artistes, car la pandémie de coronavirus a obligé les autorités gouvernementales à fermer les théâtres, les bars et à annuler les concerts dans les stades. . Cependant, au milieu de l’année dernière, une nouvelle façon de profiter des récitals a commencé à prendre forme. Ainsi est née l’expérience des émissions en streaming.

Et ce samedi La Renga en donnera un appelé « Quand le feu l’a touché, c’est à ce moment-là qu’il s’est allumé ». Ici, on vous dit tous les détails pour que vous sachiez comment et quand voir le concert du groupe.

Quand regarder l’émission en streaming de La Renga

La Renga donnera son show en streaming ce samedi 19 juin. Commencera à 22 heures de l’Argentine et il sera diffusé depuis l’Autodrome Oscar et Juan Galvez. Les billets sont déjà en vente sur le site de Art Infernal pour une valeur de 700 €. Sur la page, ils signalent que chaque billet est disponible pour un appareil mobile à la fois.

D’autre part, il y a aussi une série d’exigences à remplir pour voir le spectacle en parfait état. Il est nécessaire d’avoir une connexion Internet de 3 Mo ou plus, téléphone portable ou télévision avec navigateur Internet mis à jour. De même, il sera possible de le voir depuis une Smart TV tant qu’elle dispose d’un câble HDMI.

Les émissions en streaming semblent être la nouvelle façon de voir des concerts, du moins jusqu’à ce que le coronavirus soit définitivement éradiqué. Des groupes comme Coldplay, Il Divo, Les fondamentalistes de la climatisation et même des solistes comme Ricardo Montaner Oui Pablo Alboran, parmi beaucoup d’autres.