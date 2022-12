La rencontre des trois protagonistes de Lost

Réseaux sociaux

Lors des dernières vacances de Noël, trois des acteurs de la série créée par Damon Lindeloff et JJ Abrams ont passé une soirée ensemble.

© IMDbPerdu.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis la fin de perdu mais les protagonistes de la série créée par Damon Lindeloff et JJ Abrams ils s’entendent toujours très bien l’un avec l’autre. Au moins une partie du groupe d’acteurs qui a dirigé pendant six saisons cette fiction qui a ouvert la voie à voir, consommer et discuter de la fiction dans le la télé monde. Pendant les vacances de Noël, trois d’entre eux se sont réunis pour célébrer ensemble.

Cette Noël, Josh Holloway, Daniel Dae Kim et Harold Perrineau Ils ont décidé de le passer ensemble et de télécharger sur les réseaux des photos prises lors des cérémonies. Les acteurs ont joué Sawyer, Jin et Michael, respectivement. Comme le savent ceux qui ont suivi de près cette production, il y avait un événement particulier que les trois personnages qu’ils ont donné vie devaient partager.

Au cours de la finale de la saison 1, certains des survivants de l’accident d’avion en ont eu assez de l’île et ont décidé d’unir leurs forces pour construire un radeau et aller chercher de l’aide. Parmi eux se trouvaient Sawyer, Jin et Michaelqui, on le sait bien, ne sont pas allés trop loin puisqu’ils ont été interceptés par Les autres dans la mer et ont été attaqués jusqu’à ce que le radeau explose.

« Salutations pour les fêtes des chevrons »a écrit daniel dae kim dans un post qu’il a partagé sur son compte Instagram et reçu environ 80 000 aime. La même image a été partagée par Josh Holloway avec le hashtag « frères et sœurs »et pour Harold Perrineau. De plus, les couples de chacun de ces artistes ont également partagé diverses histoires au cours Noël où vous pouviez voir à quel point ils avaient.

+Où regarder Lost

Si vous n’avez encore regardé aucune saison perdu ou voulez-vous lui donner une nouvelle occasion de discuter si la fin est à la hauteur ou non, nous vous disons qu’il existe une plateforme qui a tous ses épisodes en très bonne qualité. Il s’agit de Étoile+où l’on peut reproduire les 121 chapitres qui composent les six épisodes de l’émission diffusée entre 2004 et 2010, et qui fut la première à être massivement débattue sur les forums en ligne grâce à son implacable cliffhangers de chaque émission.

