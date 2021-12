La remorque RRR promet une chevauchée intense et épique du SS Rajamouli de l’Inde

Alors que beaucoup de gens diraient que Spider-Man : Pas de chemin à la maison avait la bande-annonce la plus attendue de l’année, il y en a d’autres qui diraient que l’honneur revient au magnum opus du réalisateur SS Rajamouli RRR. Il a été projeté dans une sélection de cinémas aujourd’hui et alors qu’il n’était pas censé faire ses débuts en ligne avant 16 heures, le studio s’est rendu compte que des images apparaissaient déjà sur les réseaux sociaux et a sorti la bande-annonce plus tôt que prévu pour avoir un impact total – et il a juste cela, accumulant 17 millions de vues en très peu de temps.

Le film en langue telugu indien est décrit comme un drame d’action d’époque, et à partir de la bande-annonce brute, émotionnelle et intense, il y a certainement beaucoup d’action en cours et il vient avec tout le style et la brillance que vous attendez. L’histoire raconte l’histoire de deux révolutionnaires indiens dans les années 1920 qui se sont battus contre le Raj britannique et Nazam d’Hyderabad. Rajamouli a écrit son scénario pour l’énorme film d’une histoire de KV Vijayendra Prasad. Étant une histoire épique avec de nombreux dialectes impliqués, le titre provisoire de RRR a été adapté pour être le titre officiel parce que le réalisateur voulait s’assurer qu’avoir un titre dans une seule de ces langues n’empêcherait pas les locuteurs d’autres langues de voir le film.

« Quand j’ai lu sur Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem, c’était excitant de savoir que leur histoire est similaire. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et s’ils s’étaient rencontrés ? Et s’ils s’étaient inspirés l’un de l’autre ? C’est ce que RRR est à propos. C’est complètement fictif. Le film est monté à très grande échelle. Nous avons dû faire beaucoup de recherches pour cela. Connaître les costumes, leur dialecte, leur mode de vie et c’est pourquoi il nous a fallu tant de temps pour nous réunir », a déclaré Rajamouli à The Indian Express en 2019.

Pour tous ceux qui pensent que le film met fortement l’accent sur l’action, ce serait juste, à tel point que les acteurs principaux NT Rama Rao Jr. et Ram Charan ont dû participer à un atelier spécialement mis en place pour effectuer un entraînement physique pour leurs rôles de Komaram Bheem, un chef de tribu Gond qui a combattu pour la libération de l’État d’Hyderabad, et d’Alluri Sitarama Raju, un militant et chef de tribu impliqué dans la lutte contre le Raj britannique et faisant partie du Mouvement pour l’indépendance de l’Inde. Cependant, le film est bien plus qu’un simple film d’action pour Rajamouli, racontant une histoire dans plusieurs langues et même s’il est fictif, le fait qu’il soit basé sur une période charnière dans l’histoire de l’Inde lui donne une profonde en pointe.

RRR, qui est composé des lettres initiales du titre écrit réel du film qui se traduit de la plupart des langues vers Rage, Guerre, Sang, sortira finalement le 7 janvier 2022. Le film a été reporté à plusieurs reprises grâce à la pandémie de COVID, qui a touché l’industrie cinématographique indienne tout autant qu’Hollywood. Le film sortira en télougou avec les versions doublées en hindi, tamoul, malayalam, kannada et d’autres langues indiennes et étrangères et à en juger par les réactions à la bande-annonce, Rajamouli est sur le point d’apporter le sien. Avengers : Fin de partie niveau film aux cinémas indiens.





