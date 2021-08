La remorque pour "Spiderman : pas de chemin à la maison" ce n’était pas si parfait

Il y a seulement 24 heures Spiderman : pas de chemin à la maison il a de nouveau été mis sur toutes les lèvres. Est-ce qu’après des mois d’attente, Marvel a sorti la première bande-annonce officielle du dernier film dans lequel il jouera Tom Holland dans la franchise. Après une fin tragique en Spiderman : loin de à la maison maintenant, le super-héros devra faire face au fait que toute la ville connaît sa véritable identité.







Mais, au-delà de l’intrigue originale, il aura Spiderman : pas de chemin à la maisonOn a aussi beaucoup parlé de ce film à cause de la possibilité d’un spiderverse. C’est parce que, pendant des mois, on a spéculé que Tobey Maguire et Andrew Garfield, les prédécesseurs de Tom Holland, pourrait sembler aider l’actuel Peter Parker avec des méchants déjà connus des fans.

A tel point que, de même que les réseaux se sont effondrés en raison de la publication de l’avance officielle, les salles le 17 décembre, date de sortie du film. Mais, en attendant, avec le jour tant attendu encore dans quatre mois, le fait qu’il y ait déjà une bande-annonce à apprécier est un grand pas pour les fans du super arachnide.

Les fans étaient déçus de ne pas les voir ensemble. Photo : (IMDB)



Cependant, beaucoup d’entre eux sont restés avec peu de saveur lors de la sortie de cet audiovisuel de 2:56 minutes parce qu’ils avaient le désir d’y voir Garfield et Maguire.. Alors que des personnages emblématiques tels que le Dr Octopus original, le Green Goblin original, Electro, le Sandman et le Lézard sont apparus, confirmant ainsi le multivers, le fait de ne pas voir l’ancien Spiderman était synonyme de déception.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que de nombreuses théories indiquent que ne pas les montrer dans la bande-annonce fait partie du secret avec lequel le MCU a toujours traité ses films. Et, autant que les trois Peter Parker de l’histoire ont nié leur possible combat ensemble, il existe des preuves du contraire. Malgré tout, il faudra encore attendre pour voir le film ou, tout au plus, une nouvelle bande-annonce.