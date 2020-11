La remorque de marche du chaos amène Tom Holland et Daisy Ridley dans un nouveau monde infernal

La sortie du film d’aventure de science-fiction Marcher dans le chaos a été long à venir, et nous avons maintenant notre premier vrai regard sur ce à quoi nous attendre grâce à une nouvelle bande-annonce. Avec deux des jeunes acteurs les plus prometteurs d’Hollywood, Guerres des étoiles star Daisy Ridley et Tom Holland de l’univers cinématographique Marvel, l’attente Marcher dans le chaos est enfin terminé.

Situé dans un avenir pas trop lointain dans une colonie appelée le Nouveau Monde, le film suit Todd Hewitt (Tom Holland), un jeune homme qui a été élevé à croire qu’un agent pathogène a tué toutes les femmes et déclenché le bruit, une force qui met en valeur les pensées de toutes les personnes et de tous les animaux.

Le monde de Todd est bouleversé en découvrant Viola Eade (Daisy Ridley), une mystérieuse fille qui s’écrase atterrit sur sa planète. Dans ce paysage dangereux, le couple se retrouve pourchassé par le maire fanatique Prentiss, forçant Todd à découvrir sa propre puissance intérieure et à percer les sombres secrets de la planète.

Commençant par une séquence intense qui amène Ridley s’écraser sur terre, la bande-annonce se concentre sur Ridley et Holland alors qu’ils traversent des forêts apparemment sans fin afin d’échapper à la fois aux personnages néfastes qui leur feraient du mal et à l’assaut du bruit, qui apparaît autour comme une bulle électrifiée à laquelle ils ne peuvent échapper.

Basé sur Le couteau de ne jamais lâcher prise, le premier d’une série de livres de Patrick Ness, Marcher dans le chaos est dirigé par L’identité Bourne et Bord de demain Doug Liman d’après un scénario de Patrick Ness et Christopher Ford. Aux côtés de Holland comme Todd et Ridley comme Viola, le film met en vedette Mads Mikkelsen comme David Prentiss, le cruel maire de Prentisstown, Demián Bichir et Kurt Sutter comme Ben Moore et Cillian Boyd, les pères adoptifs de Todd, Cynthia Erivo comme Hildy, un allié important de Todd et Viola, Nick Jonas comme David « Davy » Prentiss Jr., le fils du maire, et David Oyelowo comme Aaron, un prêtre violent dans le Nouveau Monde.

Obtenir Marcher dans le chaos de la conception à l’écran a été en proie à des retards et des reprises. La photographie principale a été achevée en novembre 2017, mais en raison des autres engagements des stars principales, les reprises n’ont eu lieu qu’en 2019. L’année dernière, le film a été décrit comme « inéluctable », Lionsgate étant contraint de dépenser des millions de dollars en reprises dans un essayez de ranger le désordre cinématographique apparent.

Daisy Ridley a révélé quelques détails sur le mystérieux bruit qui tourmente Todd et les habitants de l’autre planète, en le comparant à l’utilisation moderne des médias sociaux. «Tout le monde tweete ce qu’il pense et tout le monde partage ce qu’il a mangé au petit-déjeuner», a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est vraiment le moment le plus proche pour les humains de comprendre ce qu’est le bruit, parce que vous ne partagiez pas tout cela auparavant. Dans Chaos Walking, il est étouffant de savoir constamment ce que les autres pensent . Il n’y a pas de mystère. «

Marcher dans le chaos était à un moment donné pour sortir aux États-Unis le 22 janvier 2021 par Lionsgate, mais comme la bande-annonce déclare que le film «arrive bientôt», cela sera probablement changé, le public devant encore attendre plus longtemps pour voir si leur patience en valait la peine. Cela nous vient grâce à l’IGN.

Sujets: Chaos Walking