La remorque de Luca nous laisse des adolescents, l’Italie et des monstres marins

Après l’affiche et l’image promotionnelle d’hier, Disney et Pixar ont tenu parole. Nous avons déjà la bande-annonce de Luca.

Ah! Nous sommes toujours au milieu du deuxième hiver de l’ère COVID mais Disney et Pixar nous ont préparé une dose estivale qui ne nous fera aucun mal. Cela nous vient à travers le promis Remorque Luca. Et, maintenant oui, nous connaissons déjà bien ses protagonistes.

La nouvelle histoire nous emmène sur la Riviera italienne. Un endroit idéal pour passer un été inoubliable plein de monstres marins? Eh bien, regardez où, il semble que oui. Enrico Casarosa nous dirige dans cette aventure qui nous mènera à Luca, un adolescent qui s’apprête à quitter sa zone de confort et à franchir le pas vers l’âge adulte.

Ce que nous avons vu dans la petite bande-annonce nous montre quelque chose qui se situe à mi-chemin entre Blue Summer et 1, 2, 3 Spash! Oui, ce film qui ne montre plus de culs car c’est trop pour les enfants. Mais bon, c’est un autre sujet dont nous parlerons à l’occasion. Quand on s’ennuie.

Luca et son meilleur ami sont en fait des monstres marins qui révèlent leur vraie forme lorsqu’ils entrent en contact avec l’eau. Et apparemment, peu importe qu’il soit sucré ou salé. Et peu importe à quel point ils sont adolescents, il semble que dans la ville, ils ne sont pas tenus en haute estime … ce genre de créatures.

Ce qui vient ensuite et les surprises qu’il a, que Pixar finit toujours par nous donner, nous pourrons savoir quand il sortira en salles tout au long de cet été. Eh bien, si la pandémie ou une invasion de zombies ou d’aliens ne l’empêche pas, bien sûr. Que nous sommes encore à temps pour que le lancement suive le même chemin que Mulán, Soul ou Raya.