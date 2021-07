La remorque d’agneau d’A24 bouleverse Mère Nature avec un conte tordu d’horreur hybride

A24 a publié la bande-annonce officielle de sa prochaine offre d’horreur, agneau. Situé dans l’Islande rurale, agneau parle d’un couple d’agriculteurs (Noomi Rapace et Hilmir Snær Guðnason), pleurant la perte de leur enfant, faisant une découverte choquante. Alors que la première bande-annonce d’une minute, sortie le mois dernier, n’a presque rien révélé, cette dernière bande-annonce est absolument dingue. Mettant en vedette une créature mi-humaine mi-agneau marchant sur deux jambes tout en tenant la main de son « père », la bande-annonce a effrayé de nombreux téléspectateurs. Mais avec « God Only Knows » des Beach Boys en arrière-plan, la bande-annonce ne donne qu’un aperçu de ce qui va arriver – une horreur corporelle troublante et idiosyncratique.

Le synopsis officiel révélé pour le film est le suivant : « Un couple sans enfant dans la campagne islandaise fait une découverte alarmante un jour dans leur bergerie. Ils font bientôt face aux conséquences du défi de la volonté de la nature, dans ce conte folklorique sombre et atmosphérique. »

Noomi Rapace, qui joue Maria dans le film, a signé après avoir été impressionné par l’originalité du scénario. Elle a déclaré en 2019, « Un scénario comme celui-ci est rare et j’ai directement senti que je devais le faire. Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant et j’ai hâte de commencer le tournage et de revenir à mes racines en Islande. «

agneau a fait ses débuts dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021 et a remporté le Prix de l’Originalité. Les premières critiques ont comparé l’horreur atmosphérique de agneau aux A24 La sorcière et Héréditaire. Pour une raison quelconque, le film a également reçu quelques comparaisons bibliques. La bande-annonce de deux minutes est encore assez sobre car elle ne révèle pas ce qui se passe réellement dans le film, mais donne quelques détails de spoiler. Dans la caravane, Maria crie à un mouton de « s’en aller », prépare un bain pour l’hybride agneau-humain, lui donne du lait au biberon et l’endort dans un berceau. La bande-annonce montre également une certaine violence, mais il reste à voir comment tout ce qui est indiqué ci-dessus figure dans le film; Considérant agneau est présenté comme un film d’horreur.

Noomi Rapace, mieux connue pour Prométhée et les suédois, La fille au tatouage de dragon trilogie, tient le rôle principal aux côtés de Hilmir Snær Guðnason (101 Reykjavík). Björn Hlynur Haraldsson (Netflix’s Piégé et Le sorceleur) joue également dans le film. Le réalisateur Valdimar Jóhannsson a co-écrit agneau avec Sigurjón Birgir Sigurðsson, également connu sous le nom de Sjón, un célèbre romancier, poète et parolier islandais. Jóhannsson a déjà travaillé dans le département des effets visuels dans des films comme Rogue One, Game of Thrones, et Prométhée. Même si agneau est son premier long métrage, Jóhannsson a reçu des éloges pour sa réalisation et sa capacité à maintenir un ton unique tout au long du film.

Récemment, Nicholas Cage a joué dans le thriller Pig en tant que chasseur de truffes qui poursuit les hommes qui ont kidnappé son cochon bien-aimé. C’est bien de voir Hollywood faire et le public apprécier de tels films. Tandis que agneau est une production islandaise et A24 ne la distribue qu’aux États-Unis, ce doit être quelque chose de spécial car le studio ne produit pas vraiment beaucoup de films en langue étrangère. Vous devrez voir par vous-même pour en savoir plus. agneau sortira le 8 octobre 2021.

Sujets: Agneau