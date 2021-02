La remorque Cruella se combine parfaitement avec Joker Audio pour un DC étrange rencontre Disney Mashup

Le prochain film de Disney Cruella propose une réinvention de l’histoire d’origine de Cruella de Vil, le principal antagoniste de la 101 Dalmatiens la franchise. La bande-annonce du film a récemment été abandonnée, ce qui a suscité une série de comparaisons avec la bande-annonce de la réimagination de Warner Bros. Homme chauve-souris l’origine de supervillain Joker dans les années 2019 Joker. Maintenant, le comédien Matthew Highton a combiné les deux bandes-annonces, et c’est un peu effrayant de voir à quel point elles s’emboîtent. Highton a publié la bande-annonce combinée sur Twitter avec le message suivant.

Il s’avère que si vous superposez le son de la bande-annonce de Joker à celle de Cruella, cela vous va si bien que vous obtenez un film préquel sur la mère de Joker. pic.twitter.com/C70lHoHQvd – Matthew Highton (@MattHighton) 18 février 2021

La vidéo éditée prouve que Cruella pourrait tout aussi bien être l’histoire d’origine de Cruella, interprétée par Emma Stone, la mère d’Arthur Fleck alias Joker, qui, tout comme son fils, a souffert d’une dépression mentale en raison de ses démêlés avec la haute société, ce qui a entraîné sa transformation dans le maniaque Cruella de Vil.

Cependant, c’est là que les comparaisons s’arrêtent, puisque la mère d’Arthur Joker était une secrétaire maladive qui mourut dans la pauvreté, tandis que Cruella devint un riche magnat qui rêvait de faire un manteau avec la peau de chiots dalmatiens, avant d’être vaincu assez ignominieusement par les mêmes chiots.

On ne peut s’empêcher de soupçonner que les créateurs de Cruella ont été plus qu’un peu inspirés par le succès de Joker, à la fois critique et commercial. Il est intéressant de considérer comment Cruella cherche essentiellement à faire pour son personnage principal ce que Joker fait pour le prince clown du crime, c’est-à-dire réinventer la trame de fond d’un méchant qui montre que sa descente dans la méchanceté a été motivée par des facteurs sociaux plutôt que par leur nature intrinsèquement mauvais.

Bien sûr, la plus grande différence entre les deux films est que Joker était un film classé R, qui a pleinement profité de sa classification pour montrer des actes de violence macabres. D’autre part, Cruella est un produit Disney, donc toute la violence qui a lieu dans le film va être adaptée aux enfants.

Une chose que nous savons, c’est que cette fois-ci, Cruella ne va pas au méchant principal. Au lieu de cela, ce rôle sera joué par Emma Thompson, dont le personnage dans Cruella a été décrit comme « un antagoniste de Cruella qui est considéré comme essentiel dans sa transformation en méchant que nous connaissons aujourd’hui ».

La bande-annonce de Cruella a déjà accumulé des chiffres impressionnants, avec plus de 71 millions de vues en moins de vingt-quatre heures. Il semble que le public soit vraiment investi dans le voyage de la folle caquetant de 101 Dalmatiens, qui entre les mains expertes de Stone, ne semble ni ricaner ni fou, mais plutôt un cerveau souriant qui se lève à toutes sortes de salut-jinks dans sa quête pour devenir une icône dans le monde de la haute couture. Réalisé par Craig Gillespie, Cruella met en vedette Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry et Emily Beecham. Le film arrive dans les salles le 28 mai.

