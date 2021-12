La remorque Beanie Mania vous transporte dans la bulle des bonnets

C’était en 1993. Si vous êtes comme moi, vous pensez en termes de musique et de film pour mesurer le temps. Les plus grands spectacles sur le tube étaient Seinfeld, Roseanne, Grace sous le feu et Entraîneur. La liste de Schindler, le fugitif et Étourdi et confus dominaient le box-office. Dr. Dre’s ‘Nuthin’ mais un ‘G’ Thang’, ‘Whoomp!’ de Tag Team (There It Is) » et « Informer » de Snow tournaient constamment à la radio. Cependant, il y avait une partie impressionnante de la population qui n’avait pas le temps pour tout cela. Ils étaient au milieu d’un rêve fébrile de Beanie Babies, où dans le rêve, de minuscules poufs en forme d’animaux valaient plus qu’une maison ! Découvrez la nouvelle bande-annonce de HBO Max pour Bonnet Mania!

Prenez tout en compte. Étant un lycéen égocentrique, puis un étudiant je-sais-tout pendant l’engouement, le phénomène Beanie Babies était à peine dans ma périphérie. Wow! Après une lecture occasionnelle du jouet et de son fabricant, Ty Warner, ainsi que des collectionneurs frénétiques, la recherche requise pour terminer la thèse que le sujet demande pourrait être un peu plus mordante que je ne peux mâcher. Ce n’est pas nécessaire! Bonnet Mania a fait le travail magnifiquement, si la remorque est une indication.







Le synopsis officiel se lit comme suit : « Du réalisateur Yemisi Brookes, vient un documentaire sur Beanie Babies, les jouets en peluche dans tous les esprits (et sur les étagères) à la fin des années 90. Bonnet Mania est une exploration éclairante et divertissante de la façon dont un jouet pour enfants a engendré une bulle d’investissement sans précédent et une frénésie de cupidité américaine. »





Je suis sûr que beaucoup de gens, après avoir vu la bande-annonce et lu mon ignorance sur le sujet, hochent la tête comme si je venais de vous dire que le ciel est bleu, mais nous, les non-initiés de Beanie Baby, sommes ici. Ce que le documentaire nous apportera est différent, mais j’imagine qu’il sera tout aussi divertissant. Alors que j’ai été étonné de découvrir que l’engouement se poursuit, avec certains des jouets évalués à 500 000 €, d’autres pourraient vérifier leur eBay en ce moment sur une vente aux enchères pour le Beanie Baby sans lequel ils ne peuvent pas vivre.

Le travail passé du réalisateur Yemisi Brookes comprend la documentation de sujets plus lourds comme les meurtres non résolus, les escroqueries et les agitations. il semble que l’histoire de Beanie Babies et de leur créateur aient toutes les caractéristiques, les rebondissements et les victimes de l’obsession, de la cupidité et des répercussions qui ont tendance à s’ensuivre dans l’allée de Brookes.





Des livres comme « The Complete Idiot’s Guide to Beanie Babies », « The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute » et « Ty Beanies Tracker: The World’s Most complete Ty Guide » sont disponibles pour les collectionneurs et les sceptiques. Il existe même une chaîne YouTube entière dédiée aux fans des jouets et autres produits créés par Ty Warner. Il y a des choses comme Squish-A-Boos, Beanie Boos; ils ont même des masques pandémiques Beanie Babies ! Encore une fois, soit vous hochez la tête et vous vous demandez simultanément quelle est la taille d’un rocher sous lequel je vis, soit vous êtes sur le point de perdre une journée entière à faire votre propre plongée profonde. Quoi qu’il en soit, amusez-vous et ne gaspillez pas les fonds de l’université des enfants !







Flux Bonnet Mania 23 décembre sur HBO Max.





