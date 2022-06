La relation la plus orageuse de Ryan Reynolds n’était pas avec Scarlett Johansson

célébrités

Ryan Reynolds et Scarlett Johansson étaient en couple entre 2007 et 2010 lorsqu’ils ont divorcé. Mais la relation la plus houleuse de l’acteur n’a pas été avec son désormais collègue. Connaître tous les détails.

© GettyRyan Reynolds et Scarlett Johansson

Malgré le fait qu’actuellement le couple préféré d’Hollywood est composé de Ben Affleck Oui Jennifer Lopez qui rivalisent main dans la main avec Tom Holland Oui Zendayadans quelque moment Scarlett Johansson Oui Ryan Reynolds Ils occupaient ce poste. Les acteurs se sont rencontrés il y a des années et entre 2007 et 2010, ils ont été les protagonistes de l’une des romances les plus aimées et les plus respectées de l’industrie cinématographique.

En fait, tel était l’amour de Ryan Reynolds Oui Scarlett Johansson que les acteurs en 2008 se sont mariés. Même ainsi, tout ne s’est pas terminé comme prévu et en 2010, ils ont décidé de publier une déclaration commune annonçant leur séparation définitive. « Après un long et minutieux examen par les deux parties, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage. Nous sommes entrés dans une relation d’amour et c’est avec amour et bienveillance que nous la quittons.”, Dit la lettre qu’ils ont publiée cette année-là.

Puis, en 2011, ils ont finalisé leur divorce et l’amour entre eux n’a plus jamais été entendu. Ryan Reynolds Oui Scarlett Johansson. Cependant, il convient de noter que pour l’acteur, ce n’était pas son lien le plus orageux, mais avec qui il avait une relation pire, c’était avec son père, Jim Reynolds, qui, selon le même artiste, était très dur envers lui et ses frères. , donc pendant plusieurs années, il n’a eu aucun contact avec lui.

« Mon père était quelqu’un de très dur. Et cela, pour beaucoup de choses, est fantastique. Son problème est qu’il était aussi avec nous« , a dit. Plus tard, il a ajouté avant une interview avec New York Times: « Je ne veux pas que quiconque prenne cela comme l’histoire typique des larmoyants, parce que tout le monde porte un sac à dos très lourd sur le dos et je ne suis pas différent de quiconque à cet égard, mais grandir dans ma maison n’était pas quelque chose de relaxant ou de facile et Je sais que tout au long de ma vie, cela m’a amené à gérer l’anxiété de différentes manières”.

C’est qu’en même temps que sa carrière grandissait, son anxiété grandissait aussi, c’est pourquoi il a décidé d’éviter les problèmes basés sur l’alcool, les fêtes et l’automédication. Mais, voyant ce que cela provoquait chez ses proches, il décida d’y mettre un terme. Et, en plus, il a assuré que l’arrivée de Blake Lively, son épouse actuelle et mère de ses trois filles, a été pour lui un grand salut. En fait, d’après ce qu’il a dit, c’est son grand amour qui l’a convaincu de rétablir un lien avec son père lorsqu’ils ont appris qu’il était atteint de la maladie de Parkinson et qu’il risquait de mourir.

« Toutes les familles ont des problèmes, mais en fin de compte, il est plus facile de se concentrer sur les bonnes choses que sur les mauvaises. Et oui, mon père est décédé peu de temps après la naissance de ma fille, mais avant qu’il ne parte, il a pu la rencontrer et cela me rend très heureux maintenant.», a-t-il lâché. Et, pour terminer, il a avoué que son premier-né James porte ce nom en l’honneur de son père, Jim, pour se souvenir et commémorer les bonnes choses qu’il a reçues de lui.

