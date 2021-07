La relation inattendue entre Sam Heughan et Vanessa Hudgens

Peu d’acteurs ont atteint une renommée internationale avec un seul personnage et, Sam Heughan, C’est l’un d’entre eux. Depuis la série dans laquelle il joue, Étranger, a été ajouté au catalogue Netflix, son nom a parcouru le monde le transformant en l’un des interprètes du moment et même le plus recherché par différentes productions.

Cependant, au-delà de son incroyable talent d’acteur et de pouvoir démontrer toute sa polyvalence devant la caméra, Sam Heughan Il est également l’un des galants les plus aimés et les plus flattés de l’industrie. Au fil des années (Outlander créé en 2014), l’acteur continue d’être largement proclamé par ses fans.

Mais, malgré le fait que son nombre de followers continue d’augmenter, Heughan parvient à garder sa vie privée, justement, privée. C’est pourquoi, depuis qu’il a été lancé à la renommée internationale, il n’a pas été connu de partenaires stables, mais il a été lié à plus d’une femme, l’une d’elles étant sa co-star dans Étranger, Caitriona Balfe.

Sam Heughan et Caitriona Balfe ne sont que des amis. Photo : (Getty)



Cependant, maintenant, une autre rumeur a émergé sur sa vie amoureuse qui le lie, de première main avec Vanessa Hudgens. C’est que, même si cela semble un couple difficile à croire, Les acteurs n’ont pas cessé d’échanger des messages espiègles à travers les réseaux sociaux où les fans des deux acteurs n’ont pas pu éviter de réagir en s’enthousiasmant sur leur relation.

La première étape dans les commentaires était Heughan puisque, dans une carte postale de Hudgens, il l’a invitée à apprendre de nouvelles choses sur Étranger. C’est parce que, l’ancienne star de Lycée Musical a publié un cliché pendant le confinement dans lequel il a avoué avoir des problèmes avec Internet, ce qui l’a empêché de regarder la série. « Moi envoyer mon internet pour un tour aujourd’hui. Sauf que je suis en pyjama, chez moi et pas du tout calme. Comment je regarde Outlander maintenant», a écrit l’artiste.

A tel point que Sam n’a pas raté la publication de son collègue et a commenté : « Voulez-vous connaître quelques spoilers?Rendant ainsi ses partisans fous. Et, ce n’est que quelques mois plus tard que sa réponse est venue : «Écosse?« , a-t-elle demandé à l’acteur dans un instantané dans lequel on le voit se reposer avec un paysage rêvé qui, en fait, semble faire partie d’un certain espace dans lequel il a été filmé Étranger.

Commentaire de Hudgens sur la photo de Heughan.



Et, avec cela, on pourrait confirmer que les interprètes, en plus de partager leur métier, ne sont que des amis. De plus, on pourrait même dire que Elle est fan de la série dans laquelle il joue et ils n’ont aucune autre relation.