La relation entre Tom Cruise et Jennifer Connelly dans Top Gun 2

Paramount Pictures

Pete « Maverick » Mitchell a une nouvelle petite amie dans Top Gun 2 et la chimie à l’écran entre Tom Cruise et Jennifer Connelly est indéniable. Les raisons!

©IMDBTop Gun : Maverick

Top Gun : Maverick suit la poursuite de la vie professionnelle de Pete Mitchell, le talentueux pilote de l’US Navy qui est désormais appelé à former les meilleurs aviateurs du pays pour mener à bien l’une des missions les plus dangereuses. Dans ce contexte, le protagoniste a un nouvel intérêt amoureux, il n’est plus avec Charlie, le personnage joué par Kelly Mc Gillis en 1986.

Le nouveau béguin de Maverick est Penny Benjamin, joué par Jennifer Connelly. Près de Tom Croisière Ils ont prouvé qu’ils avaient une chimie indéniable sur grand écran. Dit l’actrice que ce film est un vrai « hommage à Tom et sa carrière »en plus de noter que son partenaire de casting est « un acteur extraordinaire ». Il a également déclaré que « apprécié » regarder le protagoniste du film voir le film fini.

une nouvelle histoire d’amour

Concernant la scène de sexe entre Maverick et Penny, on pourrait penser qu’ils revivent l’adolescence à une autre étape de leur vie. Elle descend de la moto du protagoniste et laisse la porte de sa maison ouverte, l’invitant à entrer. Ils vivent une rencontre très spéciale jusqu’à ce qu’il lui demande si sa fille est dans la maison. Soi-disant non… mais finalement la fille de Penny voit Maverick et lui demande de « Ne brise plus le coeur de ta mère ».

Jennifer Connelly a parlé de cette rencontre intime entre les personnages : «Nous nous concentrons sur l’intimité de la façon dont ils s’intègrent dans leur vie. Ils ont une relation très tendre, comme elle le comprend. Ils partagent un moment au lit à parler et il en dit autant sur leur relation que sur la scène de sexe de tout à l’heure. Ils ont des problèmes non résolus entre eux et elle les gère avec humour et joie. Je sens qu’elle est quelqu’un de positif et qu’elle se dirige vers le bonheur.

Top Gun : Maverick étoiles Tom Cruise comme Pete Mitchell, Jennifer Connelly comme Penny Benjamin, Val Kilmer comme Iceman, Miles Teller comme « Rooster » Bradshaw, Jon Hamm comme Beau « Cyclone » Simpson, Monica Barbaro comme Natasha « Phoenix » Trace, Jay Ellis comme « Payback » Fitch et Bashir Salahuddin dans le rôle de « Hondo » Coleman, entre autres. Le fauteuil du réalisateur est occupé par Joseph Kosinski.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂