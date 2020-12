La relation entre Nick Jonas et Priyanka Chopra: 11 choses étranges que vous ne saviez pas

La relation entre Nick Jonas et Priyanka Chopra fait la une des journaux depuis que le couple a été lié pour la première fois en 2017.

Après un engagement éclair et deux cérémonies de mariage, le couple s’est avéré être l’un des couples les plus solides de Tinseltown.

Récemment, Chopra et Jonas ont célébré ensemble leur anniversaire de mariage de deux ans et, après être sortis se promener ensemble à Londres, les rumeurs selon lesquelles Priyanka Chopra est enceinte ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux.

Ce qu’il faut savoir sur la relation entre Nick Jonas et Priyanka Chopra:

1. Nick et Priyanka sont allés au gala du Met 2017 ensemble (avant de commencer à sortir ensemble).

Bien avant de commencer à sortir ensemble, Chopra et Jonas se sont accompagnés au gala du Met 2017. Les deux sont montés ensemble dans un mini-bus pour se rendre à l’événement, qui a eu lieu le 1er mai 2017.

Chopra a expliqué leur décision d’aller ensemble dans une interview avec Jimmy Kimmel.

«Nous portions tous les deux Ralph Lauren et nous avons décidé de partir ensemble. C’était amusant », a déclaré Chopra.

Quand Kimmel a demandé si elle sortait avec Jonas, Chopra a dit non, ne sachant peut-être même pas que sa réponse à cette question allait bientôt changer.

2. Ils ont été présentés par un ami commun.

En décembre 2017, Jonas aurait raconté à Indo Asian News Service comment lui et Chopra se sont rencontrés, affirmant qu’ils s’étaient présentés l’un à l’autre par un ami commun nommé «Graham».

«Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun qu’elle a fait Quantico avec, ce gars Graham et nous nous sommes rencontrés comme à New York la première fois et le même jour je pense que nous avons appris que nous allions tous les deux au Met Gala avec Ralph Lauren », a déclaré Jonas.

«Et aussi étrange que cela puisse paraître, mais nous n’aurions pas pu le planifier. Nous venons de passer un bon moment « , at-il ajouté à l’époque. » C’est une personne adorable et je meurs d’envie d’aller en Inde. «

Jonas faisait référence à Graham Rogers, qui a co-vedette avec Chopra dans sa série télévisée Quantico et est apparu dans le film Attention à ce que vous souhaitez pour avec Jonas.

3. Jonas a présenté Chopra à sa famille lors du mariage de son cousin.

La relation entre les deux stars est devenue officielle lorsque Chopra a rencontré la famille de Jonas en juin.

La réunion a eu lieu lorsque Jonas a amené Chopra au mariage de sa cousine Rachel Tamburelli à Atlantic City.

À l’époque, une source a déclaré que présenter Chopra à sa famille était un pas énorme pour Jonas et que la famille avait pris goût à Chopra presque immédiatement.

«C’est une énorme affaire que Nick ait amené Priyanka au mariage de son cousin. Il est sorti beaucoup ces dernières années, mais ça n’a jamais été quelque chose de sérieux, donc c’est un grand pas en avant », a déclaré la source. «Nick et Priyanka s’aiment vraiment, et sa famille a également aimé la connaître. Elle s’intègre parfaitement!

4. Jonas a rencontré la mère de Chopra lors d’un voyage en Inde.

Quelques semaines après avoir rencontré sa famille, Chopra lui a rendu la pareille en présentant Jonas à sa mère. Jonas a rencontré la mère de Chopra, Madhu, lorsque les trois sont allés dîner ensemble un soir de juin.

«Ils sont très heureux», a déclaré une source à People à l’époque. «Ça devient sérieux.»

5. Chopra a amené Jonas aux festivités de pré-engagement de ses amis.

Le mois de juin semble avoir été un mois chargé pour le couple, car ils ont également assisté aux festivités de pré-engagement pour certains des amis de Chopra.

Avec Jonas, Chopra a assisté à la cérémonie de pré-engagement mehendi de ses amis, les couples Akash Ambani et Shloka Mehta ainsi que Isha Ambani et Anand Piramal.

6. Ils se sont fiancés après deux mois de fréquentation.

Le couple a fait la une des journaux en juillet 2018 lorsque leur engagement a été annoncé. Ils se sont fiancés à l’occasion du 36e anniversaire de Chopra alors qu’ils étaient à Londres.

Des sources ont déclaré que Jonas avait fermé un magasin Tiffany and Co. pour acheter la bague de fiançailles de Chopra.

7. La différence d’âge de Jonas et Chopra a fait sensation lors de leur première rencontre.

Bien que Chopra ait 38 ans et Jonas 28 ans, la différence d’âge ne semble pas déranger le couple. Une source a déclaré que l’âge de Chopra pourrait en fait être un avantage pour Jonas.

« [Jonas] aime les femmes qui sont matures comme lui », a déclaré la source. « [This] signifie généralement qu’il sort un peu en dehors de sa tranche d’âge. »

Dans le passé, Jonas avait eu une relation amoureuse avec l’acteur Kate Hudson, qui a 14 ans de plus que Jonas, et la chanteuse Delta Goodrem, qui a 8 ans de plus.

8. Jonas portait une bague de pureté.

La vie amoureuse de Jonas a longtemps fait l’objet de discussions publiques, mais ce n’était pas toujours le cas, car il portait une bague de pureté.

Lui et ses frères se sont engagés à porter ces bagues à l’adolescence à la demande d’un membre de leur église, comme il l’a expliqué dans un post sur Reddit.

«Il y avait une personne dans l’église qui à un moment donné a exigé que tous les enfants du groupe de jeunes mettent ces bagues de pureté et prennent cet engagement, donc sans une pleine compréhension de ce dans quoi nous allions, nous avons tous pris cet engagement. Mais en grandissant, vous vivez la vie, vous acquérez une certaine perspective du monde et vous développez vos propres points de vue et opinions en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le sexe. Alors j’ai commencé à faire mes propres choix, je suis tombé amoureux de quelqu’un, j’ai fait le choix d’avoir des relations sexuelles avec eux, et à partir de ce moment-là, je suis devenu un homme et je suis d’accord avec mes choix.

9. Meghan Markle, l’amie proche de Chopra, soutient leur relation.

Jonas et Chopra ne sont pas les seuls à envisager leur avenir ensemble: ils ont le soutien de l’un des très célèbres amis de Chopra, Meghan Markle! Une source a déclaré que Meghan, la duchesse de Sussex, était «très excitée» pour le couple. « Tout le monde est très heureux et c’est définitivement un super match », a déclaré la source.

Chopra, qui a rencontré la duchesse lors d’un dîner ELLE Women in Television vers 2016, a assisté au mariage royal en mai (sans Jonas) et a souvent demandé que la duchesse soit couverte équitablement dans les médias.

10. Chopra et Jonas se sont mariés en novembre 2018.

Le couple a eu deux cérémonies de mariage – une qui honorait la culture indienne de Chopra et une autre qui honorait la culture occidentale de Jonas – et leurs célébrations ont duré de la fin novembre 2018 au début décembre.

«L’une des choses les plus spéciales que notre relation nous a apportées est la fusion de familles qui s’aiment et respectent les croyances et les cultures de l’autre», a-t-elle sous-titré la photo ci-dessus.

« Et donc planifier notre mariage avec une fusion des deux était tellement incroyable. Une partie importante des rituels avant le mariage pour la jeune fille dans un mariage indien est le Mehendi », a-t-elle ajouté.

« Une fois de plus, nous l’avons fait nôtre et c’est un après-midi qui a lancé les célébrations comme nous l’avions tous les deux rêvé », a-t-elle terminé la légende.

Chopra et Jonas ont récemment célébré leur deuxième anniversaire ensemble, et après être sortis se promener à Londres, les fans ont commencé à spéculer sur le fait que Priyanka est enceinte.

11. Priyanka Chopra est-elle enceinte?

C’est ce que les fans pensent après que de nouvelles photos de Priyanka et Nick ont ​​récemment fait surface.

« Est-elle enceinte? Elle brille. Et je reconnais cette lueur. Une maman n’oublie jamais », a interrogé un fan sur Twitter.

Alors que Priyanka et Nick n’ont pas encore répondu aux rumeurs de grossesse, les deux A-listers ont déjà parlé de leur désir de fonder une famille ensemble.

«Acheter une maison et avoir un bébé sont sur ma liste de choses à faire», a-t-elle déclaré dans une interview en 2019.

Nick n’a pas non plus hésité à vouloir être papa:

« Je veux vraiment être père un jour Je pense que c’est un vrai rêve, et je pense que j’ai dû grandir assez vite. Cela dit, vous pourriez voir les choses de deux façons, vous pourriez dire que c’était injuste, ou vous pourriez dire que cela m’a donné une réelle perspective à un jeune âge. Et j’ai vu beaucoup de vie à un jeune âge et j’espère pouvoir partager cela avec un enfant de ma propre personne un jour. «

Que les rumeurs de grossesse soient vraies ou non, une chose est sûre: la relation entre Nick Jonas et Priyanka Chopra va bien.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.