La relation entre Jinger Duggar et Jeremy Vuolo: détails étranges sur le couple

Dans l’univers de Duggars, l’arrivée d’un nouveau bébé sur les lieux est un événement béni, même s’il ne s’agit pas d’un événement particulièrement inhabituel.

Le couple Duggar original, Jim Bob et Michelle Duggar, a accueilli 19 enfants dans leur famille. Ces enfants ont grandi sous nos yeux sur leur émission de télévision 19 enfants et compter.

Alors que les enfants se sont mariés et ont emménagé dans leur propre vie, ils ont accueilli leurs propres enfants, raconté dans l’émission Comptant sur.

Et dans une publication Instagram du 25 novembre, deux des stars de l’émission, Jinger Duggar Vuolo et son mari Jeremy Voulo, ont révélé qu’ils avaient accueilli leur deuxième enfant ensemble, une fille nommée Evangeline Jo Vuolo.

La relation de Jinger Duggar et Jeremy Vuolo est l’une des plus discutées en ce qui concerne la famille Duggar.

Et c’est surtout à cause de ses manières «rebelles»!

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la relation entre Jinger Duggar et Jeremy Vuolo, y compris des détails sur leur nouveau paquet de joie!

Jinger et Jeremy se sont rencontrés à cause du beau-frère de Jinger, Ben Seewald.

Ben Seewald et son épouse Duggar Jessa ont rencontré Jeremy lors d’un événement religieux dans la ville natale de Jeremy, à San Antonio.

Ben et Jeremy ont noué une amitié et échangé des SMS pendant quelques mois, avant que Jeremy ne vienne en Arkansas pour visiter les Seewalds et le reste du clan Duggar, dont Jinger.

La bromance a conduit à la romance et Jeremy et Jinger se sont bientôt courtisés.

Jeremy a proposé à New York!

Duggars et Duggars-in-law aiment faire des propositions aussi importantes que possible, car elles sont toujours faites pour la télévision.

Jeremy ne faisait pas exception. Après cinq mois de rencontres officieuses et trois mois de véritable «courtoisie», Jinger est allé à New York pour rencontrer Jeremy.

Pendant qu’elle était là, il a organisé une photo surprise où il s’est mis à genoux et a posé la question sur un toit avec l’Empire State Building en arrière-plan.

Jinger a naturellement dit oui!

Jinger a été la première soeur Duggar à déménager dans la ville de son mari!

Alors que certains des enfants Duggar ont erré un peu après leur mariage – Josh et sa femme Anna ont passé quelques années à l’extérieur de DC, tandis que Jill et son mari Derrick ont ​​vécu en dehors des États-Unis pour des voyages missionnaires – ils retournent tous dans leur ville natale.

Jinger est le premier enfant à faire ce qui semble être un éloignement permanent de l’enceinte familiale. Elle et Jeremy vivent près de sa famille au Texas.

Ils se sont mariés le 5 novembre 2016, mais ont attendu d’avoir leur premier enfant.

Une partie de la tradition religieuse Duggar décourage l’utilisation du contrôle des naissances.

Jim Bob et Michelle ont déclaré avoir décidé de laisser la taille de leur famille entre les mains de Dieu.

Beaucoup d’enfants ont emboîté le pas avec les bébés qui suivent juste après le mariage.

La sœur de Jinger, Joy Anna, a annoncé sa première grossesse quelques mois seulement après son mariage.

Ce n’est pas le cas avec Jinger et Jeremy! Les deux ont vécu le rêve du bonheur des jeunes mariés pendant un an avant de faire le saut dans la vie de famille.

Jinger fait vibrer le bateau de la mode!

Jinger a notamment été repéré dans des tenues distinctement non Duggar.

Alors que la plupart des femmes Duggar s’en tiennent aux jupes et aux robes, Jinger est sortie en jeans et même en short!

Bien que cela ne ressemble pas à une révolution de la mode majeure, dans les cercles conservateurs dans lesquels Jinger a grandi, ce genre de tenue peut faire sensation.

Mais elle obtient la permission de Jeremy de porter le pantalon.

Pour ne pas oublier que la religion des Duggars – et Vuolos – est stricte, rappelez-vous que Jérémie est un pasteur qui souscrit aux notions de modestie biblique.

Ses opinions sont légèrement plus détendues que Jim Bob et Michelle, mais il est toujours assez traditionnel.

Dans un sermon en 2017, il a déclaré:

«C’est votre liberté de vous habiller modestement avec un pantalon modeste, ou avec une jupe, ou avec un t-shirt, ou avec un chemisier. Ce n’est pas votre liberté, femmes, de porter des vêtements sensuels et séduisants conçus pour attirer l’attention de vos frères.

Jinger peut donc porter des pantalons, mais seulement s’ils sont suffisamment peu tentants pour les hommes.

Jinger et Jeremy ont accueilli leur deuxième enfant ensemble le 25 novembre.

Les Vuolos, qui sont déjà parents de leur fille Felicity Nicole née en 2018, ont accueilli leur deuxième enfant ensemble: une petite fille prénommée Evangeline Jo.

Jinger a posté une douce photo d’elle-même et de sa nouvelle fille sur Instagram, et les fans, les amis et les familles du monde entier ont félicité le couple pour la naissance de leur deuxième bébé.

“Félicitations maman douce!” La star de TLC Tori Roloff a commenté, tandis qu’un fan a simplement écrit: “Félicitations, elle est belle!”

Félicitations à l’heureux couple!

Rebekah Kuschmider est une écrivaine de la région de DC avec une formation en gestion et plaidoyer à but non lucratif. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et contribue au livre Love Her, Love Her Not: The Hillary Paradox. Elle est co-animatrice du podcast politique hebdomadaire The More Perfect Union.