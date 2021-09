La relation d’Elizabeth Olsen avec ses sœurs Ashley et Mary Kate

Les relations fraternelles peuvent être complexes : un jour ils s’aiment, un autre jour ils se détestent. Mais la vérité est que la plupart du temps derrière cela, il y a un grand Orgueil et un amour inconditionnel. Les soeurs Olsen, ne font pas exception. Pour la même raison, les jumelles Ashley et Mary-Kate ils ont pris sur eux de tout rendre parfait pour leur sœur Elisabeth, qui a ébloui tous les invités et spectateurs de la Prix ​​Emmy 2021.

Les deux sœurs aînées sont devenues célèbres dès leur plus jeune âge : elles n’avaient que neuf mois lorsqu’elles ont commencé à travailler puis se sont impliquées dans de nombreux projets tels que des séries télévisées et des films. Cependant, les actrices qui ont aujourd’hui 35 ans abandonné leur carrière d’interprète pour adopter une profil bas et consacrez-vous à 100 % à mode. La même chose ne s’est pas produite avec sa sœur cadette.

Elizabeth Olsen est née trois ans plus tard, mais a rapidement rattrapé ses sœurs : à seulement quatre ans, elle a fait ses premiers pas dans le métier d’actrice et est devenue plus tard l’une des actrices les plus prestigieuses de l’industrie. Cette année, c’était définitivement l’un des meilleurs de sa carrière: étoilé WandaVision et à partir de ce moment atteint un popularité semblable à celui que ses sœurs vivaient à l’origine.

Bien que Mary-Kate et Ashley aient fait un pas de côté en matière d’acteur, elles adorent assister au succès que connaît Elizabeth en 2021. Il y a un détail que tout le monde n’a pas vite découvert et c’est que la belle robe que la star de merveille porté aux Emmy Awards dimanche dernier, c’était de la firme La ligne. Cette même marque était fondée il y a 15 ans par les jumeaux qui a conçu chaque détail pour faire briller leur petite sœur sur le tapis rouge.

Tous deux ont décidé de s’éloigner des lumières et des photographes mais, d’une manière ou d’une autre, ils ont su être présents pour accompagner Elizabeth. Elle-même a dit à Harper’s Bazar il y a des années : «Il y a toujours des façons d’être une personne privée. Mes sœurs sont intimement privées Et je le respecte. Ils m’ont appris qu’on peut être réservé, mais aussi accessible aux journalistes. Il est utile que j’aie appris d’eux mon échelle de valeurs”.