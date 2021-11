La relation de Spider-Man et du docteur Strange se brise sans aucun moyen

Le jumelage de Peter Parker et du docteur Strange sera bien plus compliqué qu’une relation mentor-mentoré dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, selon Tom Holland. L’acteur a révélé que le partenariat « se rompt » dans la prochaine suite de Marvel et que, contrairement aux rumeurs précédentes selon lesquelles The Sorcerer Supreme de Benedict Cumberbatch deviendrait le nouveau Tony Stark du Hollandais Peter Parker, c’est loin d’être le cas.

« C’est une relation très différente [from Tony Stark and Peter Parker]. Je ne considérerais pas le docteur Strange comme un mentor dans ce film – c’est plus comme un collègue. À ce stade des films, Spider-Man s’est imposé comme un vengeur assez puissant et sérieux. Le docteur Strange voit cela en lui et le traite comme un égal. Et tout au long du film, leur relation se brise. Et plutôt que de devenir collègues, ils ne deviennent pas des ennemis, mais ce ne sont certainement pas des amis. »

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange de l’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui déchaîne la folie du multivers. La récente bande-annonce record a montré comment ces événements se produisent, la diarrhée verbale sans fin de Peter provoquant le dérapage du sort complexe de Strange. Serait-ce la raison pour laquelle le docteur Strange a un problème avec Peter Parker ?

Bien que Holland n’irait pas jusqu’à décrire Spidey et Strange comme des ennemis, il semble certainement qu’ils se soient brouillés lors des événements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. C’est quelque chose que beaucoup avaient déjà soupçonné, avec la récente bande-annonce offrant plusieurs indices, y compris ce qui semble être une bataille dans un train et une brève scène montrant même Strange punch Spider-Man dans sa forme astrale. Certains ont depuis émis l’hypothèse que le film pourrait introduire des variantes de Doctor Strange, certains se demandant s’il inclura la version sombre du personnage qui a fait ses débuts dans la série Disney +. Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Holland a poursuivi, révélant que le quartier amical de Spider-Man aura du mal à accepter de ne pas être l’ami de tout le monde.

« Spider-Man veut toujours plaire à tout le monde. Il veut toujours que tout le monde soit heureux. Et puis, dans ce cas, ce n’est pas le cas. C’est une relation intéressante. C’est très, très différent de celui de Tony et Peter. Mais c’est un plaisir. Et évidemment Benedict [Cumberbatch] – Je l’aime jusqu’au bout. C’est un si bon gars. J’ai travaillé avec lui des tas de fois maintenant, et j’ai toujours vraiment apprécié ça. Il a été une vraie joie et plaisir de travailler avec. Spider-Man et Doctor Strange forment un excellent mélange. Ils ont fière allure à l’écran. L’équilibre entre eux est très drôle. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison lancera le MCU tête la première dans le multivers, amenant plusieurs méchants de Homme araignée franchises passées dans la mêlée, dont Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Jamie Foxx dans celui de l’électro. Bien que cela puisse sembler très amusant, Holland a récemment révélé que ce serait tout sauf, décrivant la suite comme « sombre », « triste » et « vraiment émouvante ». Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Games Radar.

Sujets : Spider-Man : No Way Home