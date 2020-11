La relation de Rory Gilmore et Jess Mariano était-elle toxique?

Vingt ans après Gilmore filles première, les fans de la série discutent toujours de celui des trois principaux intérêts amoureux de Rory Gilmore qui lui convenait le mieux. Alors que peu de gens croient que le premier petit ami de Rory, Dean Forrester, était son amour éternel, les fans sont un peu plus divisés en ce qui concerne Jess Mariano et Logan Huntzberger. Jess a une tonne de fans, mais la relation entre lui et Rory était assez toxique si vous y réfléchissez.

La poursuite initiale de Jess contre Rory était toxique et mesquine

La poursuite de Jess contre Rory a commencé à peu près à la seconde où il a déménagé à Stars Hollow. Bien qu’il n’ait jamais mentionné pourquoi il s’intéressait tellement à elle, il s’est certainement fait un devoir de la poursuivre. Son approche, cependant, était incroyablement mesquine.

EN RELATION: ‘Gilmore Girls’: Est-ce que Jess Mariano Rory Gilmore est Luke Danes?

Tout d’abord, il s’est mis en quatre pour se moquer de la relation entre Dean et Rory. Il lui vola son bracelet, provoqua des bagarres entre le couple et tenta de rendre Rory jaloux de Shane. Parfois, il était difficile de savoir si Jess était intéressé à sortir avec Rory, ou s’il était simplement intéressé de voir s’il pouvait rompre Rory et Dean, qui, à l’époque, semblaient être le couple parfait et sain.

Son incapacité à communiquer a poussé Rory à tout remettre en question

Une fois que Jess a eu la fille, son incapacité à communiquer a rendu une relation sérieuse presque impossible. Il a laissé Rory tout remettre en question, y compris s’il l’aimait vraiment. Quand il a découvert qu’il ne pouvait pas aller au bal, il a essayé de faire pression sur Rory pour qu’il fasse l’amour, puis a quitté la ville sans dire un mot, se souvient Romper.

Jess Mariano et Luke Danes dans «Gilmore Girls: Une année dans la vie» | Netflix

Une fois la relation terminée, il est revenu à plusieurs reprises, juste pour laisser Rory suspendu à nouveau. Il a agi en colère qu’elle existe. Il lui a dit qu’il l’aimait, puis il est parti et l’a empêchée de le rejoindre. Jess était le seul partenaire de Rory qui ne tenait absolument pas compte de ses sentiments. Même Logan, bien qu’immature et auto-impliqué, a réussi à considérer les sentiments de Rory la plupart du temps.

Il a surestimé ses propres capacités

Jess était intelligent, cela ne fait aucun doute, mais il surestimait constamment ses propres capacités. Il a également surestimé la profondeur des sentiments des autres pour lui. Quand il est revenu à Stars Hollow dans la saison 4, il s’attendait à ce que Rory s’enfuie simplement avec lui à New York, après l’avoir quittée sans même lui dire au revoir. Deux saisons plus tard, il a suggéré qu’il connaissait Rory mieux que quiconque.

EN RELATION: Gilmore Girls: Michel Gerard et Jess Mariano avaient deux choses en commun

Alors que Jess est devenu un adulte responsable et raisonnable, il a eu beaucoup de mal à lire une pièce. Rory en a souffert. Dans l’ensemble, il était assez toxique en tant qu’adolescent et jeune adulte. Cela ne veut pas dire qu’il serait le même dans une relation qu’un homme adulte.