La relation de Larys Strong et Alicent Hightower expliquée: le fétichisme des pieds dans « House of the Dragon »

La neuvième chapitre de « La Maison du Dragon » (« La maison du dragon ») signifiait non seulement le début de la guerre civile connue sous le nom de Danse du dragon, après le couronnement de Aegon II Targaryen en tant que roi, mais a également montré une scène particulière qui a mis en évidence la relation étroite entre Seigneur Larys Strong et la Reine Alicent Hightower.

titré « Le Conseil Vert »l’épisode a été réalisé par Claire Kilner et de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux qualifient déjà les scènes précitées qu’il a présentées comme « méchant ».

Voulez-vous en savoir plus? Découvrez ci-dessous l’explication de la Alicent Hightower et Larys Une relation forte et le fétichisme des pieds dans le Série HBO Max Maison du Dragon.

LA RELATION ENTRE LARYS STRONG ET ALICENT HIGHTOWER

Tout au long de la série, la proximité entre Seigneur Larys Strong et la reine Haute tour d’Alicent. Sa première approche cruciale est survenue alors qu’elle n’était encore qu’une jeune mariée et que l’homme l’a approchée avec l’idée d’assigner son fils Aegon II en tant que digne successeur Viserys Imalgré la présence de Rhaenyra comme héritière.

Larys Strong (Matthew Needham) et Queen Alicent (Emily Carey) dans l’épisode 5 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Plus tard, c’est lui qui a ordonné le meurtre de son père Lyonel Et son frère Harwing fortcar il voulait satisfaire les souhaits de la reine et éliminer ses principales menaces.

De cette façon, il était considéré comme un allié politique et stratégique de Alicent. Cependant, au cours du neuvième chapitre de « Maison du Dragon », il a été rendu explicite que leur relation était plus complexe que nous ne l’avions imaginé.

Larys Strong est l’un des alliés les plus importants de la reine Alicent Hightower (Photo: HBO)

LE FÉTICHE DE LARYS STRONG

Dans l’épisode précité, on découvre Alicent découverte larys dans sa chambre, portes closes. Bien qu’elle précise qu’il est très tard, l’homme avoue qu’il détient des informations importantes.

C’est là que la reine commence à enlever ses chaussures, puis ses bas, jusqu’à ce qu’elle soit enfin pieds nus. Ainsi, il montre de plus en plus ses pieds tandis que sa compagne lui donne plus de détails sur le réseau d’espions qui travaille dans le royaume.

Sans aucun doute, la scène devient gênante quand on voit larys toucher les organes génitaux et la veuve de Viserys I Regarde de l’autre côté.

Le fétiche de Larys Strong exposé dans une scène avec la reine Alicent Hightower dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Il convient de préciser que ce n’est pas la première fois que ce fétiche est montré. En ce sens, au cours du sixième chapitre de la production, on voit également la reine enlever ses chaussures en dînant avec le plus jeune des enfants. Fort. Une indication plus subtile, mais qui a été présentée sur les écrans.

Alicent Hightower a enlevé ses chaussures lors de son dîner avec Larys Strong dans l’épisode 6 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

EXPLICATION DU LARYS STRONG FETISH

Depuis de nombreuses années, larys a été au service de Alicent et faisant pratiquement son sale boulot et gardant le nom de la reine hors des affaires louches.

Bien qu’il puisse sembler que c’était à cause de sa loyauté envers la jeune femme, la vérité est que ces services avaient un prix et c’est ce que la fille de Otto High Tower elle a dû « payer » lors de ses rencontres avec l’homme.

Comme on le sait, Fort Il a un handicap qui l’empêche de marcher normalement. C’est peut-être là l’origine de ce fétiche et, après l’aide offerte, il voit dans la reine le moyen de satisfaire ses besoins.

Selon le réalisateur Claire Kilnerdans une interview pour EW, la scène a été imaginée par le producteur exécutif et scénariste Sarah Hesse.

«C’était en fait une scène intéressante… Fait intéressant, vous avez les coordinateurs de l’intimité [para] toute la nudité, mais ils ne pensent pas à eux pour ça (…) C’est tellement intrusif et envahissant (…) C’est une scène vraiment sale”a dit.