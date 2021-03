La relation complexe de Darkseid et Steppenwolf taquinée dans la Justice League de Zack Snyder

Le prochain film Justice League de Zack Snyder va être une affaire de plus de quatre heures. C’est beaucoup de temps à consacrer à une seule histoire. En plus de présenter les sept principaux membres de la Justice League, le film mettra également en vedette de nombreux méchants, parmi lesquels Darkseid, Steppenwolf, Deathstroke et Joker. Pendant l’IGN Fan Fest, Snyder a pesé sur la façon dont les quatre méchants s’intégreront dans le récit plus large, en commençant par la relation «compliquée» entre Darkseid et Steppenwolf.

« Bien sûr, la relation Steppenwolf Darkseid est très compliquée. Je ne vais pas la révéler, mais il y a une dynamique entre les deux. Certaines choses se sont produites dans le passé. Il y a un tas de problèmes entre eux et alors oui Je pense que tout se joue. Alors oui, la réponse est qu’il y a là une relation assez complexe. «

Dans les bandes dessinées, Darkseid est le dieu-roi de la planète Apokolips. Steppenwolf, bien qu’il soit son oncle, est subordonné à Darkseid et envahit d’autres planètes à la demande de son dirigeant. Il semble que cette dynamique leader-suiveur aura une nouvelle tournure ajoutée dans Justice League de Zack Snyder.

Le prochain grand méchant est le maître assassin Deathstroke, joué par Joe Manganiello, qui à un moment donné devait être le principal méchant du standalone. Homme chauve-souris film avec Ben Affleck. Selon Snyder, la nouvelle version en direct de Deathstroke est plus une aide qu’un obstacle pour Batman, en raison du problème plus vaste de l’invasion de la Terre par Darkseid.

« Le personnage de Joe dans ce film lorsque nous le trouvons, il est clair que lui et Batman ont conclu une sorte d’accord et ils ont un peu de partenariat. Il y a un plus grand ennemi, je suppose. Je pense que c’est la grande différence. Ils ne le sont pas. enfermés dans un combat mortel. Ils travaillent en fait ensemble pour essayer de trouver comment faire fonctionner ce monde. «

Enfin, Jared Leto revient dans le rôle du Clown Prince of Crime, peut-être pour la dernière fois. L’année dernière, Snyder avait expliqué qu’il souhaitait ajouter le Joker de Leto au mix dans une scène de prison pour donner aux fans du DCEU au moins une scène emblématique entre le chevalier noir et son plus grand ennemi.

« Le truc cool à propos du [prison] La scène est que Joker parle directement à Batman de Batman. C’est Joker qui analyse Batman sur qui il est et ce qu’il est. C’est ce que je ressentais aussi comme les fans méritaient de l’univers DC. C’est-à-dire que le Jared Leto Joker et le Ben Affleck Batman, ils ne se sont jamais vraiment réunis. Cela ne me semblait pas cool que nous allions faire tout le chemin à travers cette incarnation de Batman et Joker sans les voir se réunir. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming