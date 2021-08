La réinvention du mandarin à Shang-Chi n’est pas ce à quoi les fans de Marvel s’attendent

La prochaine épopée des arts martiaux de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne présentera pas seulement au public le plus récent super-héros du MCU, il prévoit également de réintroduire le méchant chef des Dix Anneaux, The Mandarin. Suite à la prise de position controversée du super-vilain Marvel dans Iron Man 3, les fans se demandent depuis lors s’il reviendrait sous une forme plus familière. Cependant, alors que Marvel fait The Mandarin pour de vrai cette fois, le co-scénariste Dave Callaham a taquiné quelques surprises en cours de route …

« Notre version du personnage n’est pas le mandarin de la façon dont les gens s’attendent à ce qu’il soit. ‘le mandarin’ est un titre qui lui a été appliqué dans le passé par des gens qui ne comprennent pas sa culture. Mais c’est un caractère beaucoup plus profond que je pense que beaucoup de gens pourraient s’y attendre. »

L’apparition du mandarin dans le trio d’Iron Man en 2013 a suscité autant de critiques que d’adoration. Interprété par le lauréat d’un Oscar Ben Kingsley, une figure terrifiante et toute-puissante émerge avant de subvertir les attentes et d’être révélée comme un acteur lâche sous l’emploi d’Aldrich Killian de Guy Pearce. Après des débuts aussi controversés, comment Shang-Chi et la légende des dix anneaux réinventer le personnage en méchant à craindre ? Pourquoi, en lançant Tony Leung, bien sûr.

« C’est Brad Pitt, Clooney, De Niro, tous les rôles en un », dit Simu Liu à propos du Affaires infernales star rejoignant le MCU. « C’est l’Ocean’s One ! Il est venu vers moi et m’a serré la main avec les siennes, et je suis sur le point de mourir à ce moment-là. »

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux racontera l’histoire d’un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu AKA Le Mandarin. Après s’être échappé de l’organisation Ten Rings et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Ten Rings et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

La relation fragile entre Shang-Chi et son père sera au centre du prochain épisode de Marvel, avec le directeur de dessin de drame familial Destin Daniel Cretton au projet en premier lieu. La tâche d’introduire et de réinventer The Mandarin a cependant entraîné certaines responsabilités, notamment celle d’éviter de perpétuer des stéréotypes nuisibles. « C’était pour moi la partie des bandes dessinées de Shang-Chi à laquelle je me suis personnellement vraiment connecté », a déclaré Cretton. « C’était vraiment important pour nous de trouver la racine de cette colère et de cette douleur. C’était l’objectif dès le départ, et probablement la peur numéro un de nous tous était de créer un mandarin qui contribuait davantage au ‘Jaune Des stéréotypes de type péril qui circulent encore. »

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sera présenté en première à Los Angeles le 16 août 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur Empire Online.

