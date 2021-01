La réinitialisation hebdomadaire de World of Warcraft: Shadowlands apportera la première apparition de Mythic + Affix, Explosif fortement nerfé

Le contenu mythique + de World of Warcraft: Shadowlands constitue une grande partie du contenu de fin de partie. Fournissant un nombre infini de défis non plafonnés, plutôt que les niveaux de raid une fois par semaine, de nombreux joueurs se tournent vers Mythic +.

La principale caractéristique de ce contenu est le système Affix, qui fournit un ensemble hebdomadaire de défis rotatifs. Ces affixes modifient considérablement le donjon, rendant le défi plus difficile et forçant de nouvelles stratégies pour faire face aux changements.

Shadowlands a vu un certain nombre d’affixes revenir du contenu précédent, ainsi que quelques autres ajoutés. Cette semaine, par exemple, est entièrement composée d’affixes qui sont actifs dans le système Mythic + depuis un certain temps, à l’exception du nouveau saisonnier Affixe fier pour les clés +10 et plus.

La semaine prochaine sera la même situation, avec Tyrannical, Raging et Explosive étant les trois premiers affixes. Prideful restera bien sûr le quatrième affixe, comme ce sera le cas pour l’intégralité de la saison 1.

Explosif était un énorme mal de tête en 8.3, avec de nombreux joueurs allant jusqu’à éviter les donjons lorsque l’affixe était actif. Les explosifs engendrés par l’affixe étaient responsables de nombreux essuyages, en particulier dans les groupes de recherche de groupe où la communication était moins fréquente.

Explosif provoque l’apparition de petites orbes qui deviennent progressivement de plus en plus grosses. Pour que ceux-ci disparaissent, les joueurs doivent basculer pour les cibler et les détruire. Ne pas le faire les fait exploser et inflige de lourds dégâts à l’ensemble du groupe.

Beaucoup apparaissent également en même temps, ce qui signifie que quelques secondes d’inattention peuvent suffire pour effacer un groupe. Même le meilleur guérisseur ne peut pas faire grand-chose si quatre explosifs explosent à la fois et ramènent le groupe entier à 0% simultanément, c’est donc au DPS de s’assurer qu’ils sont pris en charge.

Heureusement, l’affixe a été ajusté et fortement nerf menant à l’extension Shadowlands. Ils apparaîtront désormais plus loin des ennemis, éliminant ainsi le problème de ne pas pouvoir en voir ou en cibler un car ils ne peuvent pas être ciblés sous des foules plus grandes.

Ils vont également maintenant jouer un son lorsqu’ils sont vaincus plutôt que de simplement disparaître en silence comme ils l’avaient été auparavant. Cela garantira que les joueurs sachent qu’ils ont été pris en charge afin de pouvoir revenir plus rapidement à leur cible principale.

Pendant qu’ils avoir été nerf, ils sont toujours un défi énorme. Laissés sans surveillance, ils exploseront pendant la moitié de la santé maximale du groupe, il n’en faut donc que deux pour sonner le glas. Assurez-vous que vous faites attention à manipuler les explosifs à temps!