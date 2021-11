La réinitialisation de l’horloge climatique montre que le monde se rapproche d’un an du seuil de réchauffement de 1,5 °C

07 novembre 2021 11:48:34 IST

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone devraient augmenter pour atteindre les niveaux de près de 2019 cette année, interrompant la baisse sans précédent de l’année dernière causée par les blocages du COVID-19. Cela signifie que les émissions sont à nouveau orientées à la hausse, alors qu’elles devraient être en baisse rapide si nous voulons atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 C au-dessus des niveaux préindustriels.

Nous avons créé l’horloge climatique en 2015 pour montrer à quelle vitesse nous approchons de 1,5 C, la limite inférieure de l’objectif de température mondiale de l’Accord de Paris et un seuil conséquent pour les impacts climatiques.

L’horloge suit les émissions mondiales et les données de température, et utilise la tendance des émissions la plus récente sur cinq ans pour estimer le temps qu’il reste avant que le réchauffement climatique atteigne le seuil de 1,5 °C. La nouvelle estimation des émissions de 2021 enlève près d’un an au compte à rebours, ce qui signifie que nous ne sommes plus qu’à un peu plus de 10 ans de 1,5 C.

Suivi du réchauffement climatique en temps réel

L’horloge climatique est un moyen de visualiser et de mesurer les progrès vers nos objectifs climatiques mondiaux. La date se rapproche dans le temps à mesure que les émissions augmentent ou recule à mesure qu’elles diminuent. Chaque année, nous avons mis à jour l’horloge pour refléter les dernières données mondiales, ainsi que notre meilleure compréhension scientifique du niveau d’émissions requis pour limiter le réchauffement à 1,5 C.

La réinitialisation de l’horloge de cette année utilise trois ensembles de données mises à jour. Premièrement, les nouvelles estimations de l’augmentation de la température mondiale du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que les émissions humaines de gaz à effet de serre sont responsables de la quasi-totalité du réchauffement observé du système climatique. Nous utilisons l’estimation du réchauffement climatique induit par l’homme à partir de l’indice de réchauffement global, qui, en novembre 2021, a atteint 1,24 °C au-dessus de la température moyenne de 1850-1900.

Deuxièmement, le Global Carbon Project prévoit que les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie en 2021 augmenteront de 4,9 % par rapport à 2020, après une baisse de 5,4 % entre 2019 et 2020. Nous utilisons les cinq dernières années de données pour projeter la tendance mondiale. des émissions de dioxyde de carbone des combustibles fossiles, tout en supposant que les émissions supplémentaires de dioxyde de carbone provenant de l’utilisation des terres resteront constantes à leur niveau moyen au cours des cinq dernières années.

Les données de 2016 à 2021 suggèrent qu’en l’absence d’intervention politique supplémentaire, les émissions mondiales de dioxyde de carbone continueront d’augmenter en moyenne de 0,2 milliard de tonnes (environ un demi-point de pourcentage) par an.

Troisièmement, nous utilisons la dernière estimation du budget carbone restant. Cela représente la quantité totale d’émissions de dioxyde de carbone que nous pouvons encore émettre, sans dépasser un objectif de température mondiale particulier.

Selon la dernière estimation du GIEC, le budget carbone restant est de 500 milliards de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone à partir de 2020. Nous aurons émis près de 80 milliards de tonnes en 2020-2021, laissant 420 milliards de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone dans le budget après 2021. L’année où nous émettrons le dernier de ce budget carbone restant devrait également être l’année où les températures mondiales atteindre 1,5 C.

La tendance actuelle des émissions suggère que ce moment n’est plus que dans 10 ans.

La diminution des émissions mondiales peut ajouter du temps à l’horloge

Lorsque nous avons mis à jour l’horloge climatique en 2020, la diminution des émissions mondiales causée par les blocages liés au COVID était suffisante pour ajouter près d’un an à l’horloge. Mais maintenant, en 2021, les émissions augmentent à nouveau et le temps précédemment ajouté est désormais perdu. La mise à jour annuelle de cette année a supprimé neuf mois du compte à rebours, qui s’écoule désormais à 10 ans et cinq mois jusqu’à ce que nous atteignions 1,5 C.

Cependant, beaucoup de choses peuvent se passer en une décennie. Chaque émission évitée de dioxyde de carbone est une unité de temps que nous pouvons ajouter à l’horloge. La diminution des autres gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement, comme le méthane ou l’oxyde nitreux, contribuera également à allonger la chronologie de 1,5 C, puisque les effets de ces autres gaz sont reflétés dans l’estimation du bilan carbone restant.

Si nous parvenons à ramener les émissions mondiales de dioxyde de carbone à zéro au cours des deux prochaines décennies, nous avons de bonnes chances de ne pas atteindre 1,5 C du tout. Peu de pays, cependant, ont adopté ce niveau d’ambition : seule une poignée, dont l’Uruguay, la Finlande, l’Islande et l’Autriche, ont proposé des engagements de zéro émission nette avec une année cible de 2040 ou plus tôt.

Net-zéro d’ici 2040 est clairement un défi de taille, mais il n’est pas trop tard pour tenter le coup. Si nous avons appris une chose de la pandémie de COVID-19, c’est qu’une action rapide et de grande envergure en réponse à une menace aiguë peut réussir à limiter les dégâts. Le changement climatique mondial est une menace mondiale moins aiguë mais tout aussi puissante. Si nous parvenons à répondre de la même manière, nous réussirons également à limiter les dommages aux générations actuelles et futures.

The Climate Clock a été co-créé avec le musicien et auteur David Usher. H. Damon Matthews, professeur et chaire de recherche de l’Université Concordia en science du climat et durabilité, Université Concordia et Glen Peters, directeur de recherche, Centre for International Climate and Environment Research – Oslo

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

